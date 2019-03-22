悲慘！江蘇鹽城化工廠爆炸 47死640人傷

2019-03-22 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



江蘇鹽城一家化工廠21日下午發生爆炸事故，傳出的災情持續擴大。根據央視新聞和鹽城市政府發布的訊息，目前已知造成47人不幸死亡、90人重傷，接收醫治傷患達640人。周邊有16家企業遭受波及，事發地所有企業已陸續停產 。

位於江蘇省鹽城市響水縣陳家港鎮的江蘇天嘉宜化工有限公司，3月21日下午14時48分左右發生爆炸事故。鹽城市政府稱，事故發生後，江蘇已先後調派12個市消防救援支隊，共出動930名消防員、192輛消防車，9台重型工程機械趕赴現場處置。截至22日7時，所有著火點都已全部撲滅。

上海《澎湃新聞》指出，從空拍畫面來看，事故現場的核心區域被炸出一個巨坑，可見爆炸當時威力之巨大。

江蘇省生態環境廳22日上午10時通報，爆炸事故發生後，江蘇省生態環境廳立即啟動環境應急回應，全力協助地方政府開展環境應急處置工作，採取有效處置措施，減小汙染損失和生態破壞程度。

目前正出訪歐洲的大陸國家主席習近平也特別對此一事故作出指示，要求江蘇省和有關部門全力搶險救援，搜救被困人員，及時救治傷患，做好善後工作，切實維護社會穩定，防控發生環境汙染。