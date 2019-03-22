年薪人民幣150萬 之江實驗室全球徵才

2019-03-22 12:03 世界日報 杭州22日電



浙江之江實驗室面向全球招聘人工智能、智能網路、智能感知等科研方向的首席科學家、資深研究員、高級研究員和各研究中心負責人。值得一提的是，之江實驗室開出的薪酬福利十分優厚。年薪人民幣60萬至150萬元起，200萬元及以上科研啟動經費，同時還有住房保障。

60萬起步年薪200萬啟動經費 誰是之江實驗室在等的人？ 分享 facebook

浙江新聞客戶端報導，但與之相對的，此次招聘對人才的要求也不低，須滿足以下5點：1、具有中國211、985、雙一流院校或國際著名院校博士學位，國內外著名高校助理教授及以上者優先，國內外著名公司研究院高級研究員及以上者優先；2、具有堅實的理論基礎和豐富的實踐經驗，近5年內在本領域高水平學術期刊和會議上曾發表論文；3、具有組織帶領高水平科研團隊的經驗，有國內外高校、實驗室和研發機構管理經驗者優先；4、主持完成國家、省部級重大科研計畫項目和課題者優先，獲得部委級以上科技成果、國家專利授權者優先；5、國家「千人計畫」、「長江學者」特聘教授、國家傑出青年基金獲得者及其他海內外傑出學者特別優先考慮。

報導說，之江實驗室坐落在杭州西湖畔，是一家由浙江省人民政府、浙江大學、阿里巴巴集團合辦的新型科研機構。實驗室以國家目標和戰略需求為導向，以重大科技任務攻關和大型科技基礎設施建設為主線，以形成原創性、突破性成果為追求，建設世界一流的基礎研究中心。

之江實驗室圍繞超級感知、智能網路和人工智能三大領域進行科研布局，探索攻克未來人機物融合的信息科學前沿和關鍵技術，建立新一代數位技術研發生態體系，以全球視野謀畫和推動創新。

目前實驗室已初步形成了領域專精、層次高端、梯隊有序的人才團隊：由兩院院士、外籍院士、圖靈獎獲得者等組成的學術諮詢委員會、首席科學家團隊；由長江學者、傑出青年專家、高校教授等組成的研究中心負責人和項目帶頭人團隊；以博士、博士後、青年學者和工程師為主的基礎科研團隊。