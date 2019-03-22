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海貿會改選…高孔廉當選會長 葉國一續任監事長

2019-03-22 01:16聯合報 記者劉秀珍╱即時報導

海峽兩岸經貿文化交流協會（簡稱海貿會）21日舉行會長暨理監事換屆改選，海貿會副會長高孔廉高票當選新任會長，英業達集團會長葉國一續任監事長。

高孔廉是海基會前副董事長兼秘書長，在海基會工作期間，與江丙坤合作無間，推動兩岸經貿關係往來，兩人協助政府完成多次兩岸經貿協商。高孔廉昨天在當選會長後致詞表示，將繼承創會會長江丙坤遺志，發揚光大江丙坤致力推動兩岸人民安居樂業的使命，持續推動兩岸和平發展、促進兩岸經貿文化交流合作。

海貿會21日在台北召開會員大會，並舉行第五屆會長暨理監事換屆改選活動。三圓建設董事長王光祥、和鼎資產管理公司董事長朱炳昱及原海貿會秘書長高文誠當選常務理事，由會長指派出任副會長。會議並通過決議，敦聘金仁寶集團董事長許勝雄為榮譽會長。秘書長由原副秘書長姜宜君升任。

改選後，協會陸續接獲各界賀函。包括大陸海協會會長張志軍、海協會顧問陳雲林、北京市台辦主任于慶豐、上海市台辦主任李文輝、天津市台辦主任劉劍英、重慶市台辦、江蘇省台辦、廣東省台辦、福建省台港澳辦、四川省台辦、湖北省台辦、浙江省海峽兩岸經濟文化發展促進會會長莊躍成（浙江省台辦主任）、天津市海峽兩岸民間交流促進會、孫中山基金會會長湯炳權等。

海基會前副董事長兼秘書長高孔廉。圖／聯合報系資料照片
海基會前副董事長兼秘書長高孔廉。圖／聯合報系資料照片
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高孔廉江丙坤海協會
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