「感受安定祥和」駐京歐洲大使 獲邀訪新疆

2019-03-21 23:47 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 林庭瑤 ／北京報導



大陸官媒近來加強報導新疆少數民族的生活情況，稱他們通過勤勞的雙手過上好日子，創造幸福美好的生活。圖為烏魯木齊國際大巴扎內，店主麥迪娜製作艾德萊斯綢。（新華社） 分享 facebook

新疆「再教育營」爭議不斷，中共當局加大宣傳攻勢，擬邀請駐北京的歐洲外交官組團訪問新疆，這將是西方外交官首次組成大型團隊前往新疆參訪。但部分受邀歐洲外交官擔憂，若應邀前往恐遭北京宣傳策略利用。

路透引述外交消息人士報導，訪問安排在三月底，已經非正式地發出邀請，試探外交官有無興趣。中方沒有詳細說明參訪地點及參訪對象，目前還不知道是否有歐洲外交官接受邀請，或有多少外交官參與。

中共外交部發言人耿爽表示，為增進歐洲方面對新疆的經濟和社會發展成就的了解，促進雙方交流合作，中方於近期邀請歐洲駐北京外交官員參訪新疆，但參訪日期和細節待定。中方相信透過這次訪問，歐洲駐北京使節將能親身感受新疆的安定祥和，各族人民安居樂業的真實情況。

法國、英國、德國和歐盟等十多名駐京大使，去年曾聯名起草信函，希望會見新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國，討論新疆人權情況。而北京除公開譴責此舉違反外交常規外，沒有具體回應聯名信。這次新疆行是否會見陳全國，也尚未確定。

巴基斯坦、委內瑞拉、古巴、俄羅斯等八國常駐日內瓦代表和主要外交官，二月曾到新疆參觀訪問。中共官媒新華社稱這些外交官「感受新疆社會穩定，認可去極端化措施」。