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台北經管院傑出台商選拔開跑 今年新增青創獎

2019-03-21 22:33聯合報 記者劉秀珍╱即時報導

台北經營管理研究院選拔「傑出台商」活動開鑼，報名將於4月20日截止。主辦單位經營管理學院指出，歡迎優秀台商報名、兩岸各相關社團以及社會賢達推薦參加選拔；今年新增青年創業獎，表揚年齡在45歲以下的新世代青年企業家的卓越表現

經管理研究院院長陳明璋強調，評選過程嚴謹，由產、官、學、媒重量級人士組成選拔委員會，經由初選、複選、實地訪視、決選四階段，採書面與實地訪談方式，並經各委員深入及反覆討論評量，始決定當選名單。

他說，已得獎之前六屆傑出大陸台商，都是正派經營的企業，且在品質安全、環保、勞動關係等皆有卓越表現，並重視社會責任與消費者權益及積極從事公益活動。 

陳明璋指出，參選者可自薦，或由大陸台商協會、兩岸相關行業公（協）會等推薦參選。參選者經「資格審查」後，再經由相關政府首長，公（協）會、台商協會負責人，媒體與企業界先進，專家學者等所組成的評選委員會評選。

有興趣參與選拔台商請與台北經營管理研究院秘書處（傑出台商選拔評審委員會）聯絡，聯絡人：洪先生、許主任。台北市基隆路二段 221 號 4 樓 ，電話:(02) 8732-3216 傳真:(02) 8732-3215 ，e-mail：apply.select.mit@gmail.com ，  http:// www.mit-tpe.org

陳明璋指出，台商是推動兩岸和平往來的重要舵手，也是促進兩岸經濟穩定成長的支柱，台商對國家經濟與兩岸發展之貢獻，大家有目共睹。

他認為，值此國際景氣低迷，以及中美貿易戰強烈的影響，台商遭逢如此巨大的挑戰，政府與社會各界，理應給予更適時的鼓勵和協助，以具體有力的行動，來表彰台商的貢獻。

傑出大陸台商獎創辦六年來，已選出92家企業、102位企業家，由於選出者相當具有代表性，因此選拔活動受到各方矚目，成為兩岸間每年的重大盛事。

獎項包括企業績效類的外銷傑出、內銷典範、連鎖標竿、綠色節能、創新經營、轉型升級、接班傳承及青年創業等八大獎項，以及由個人或企業參選，特别具有公益意義的協會貢獻、兩岸貢獻及回饋鄉里等三大奬項，在11大類項中，青年創業獎則為今年新增的獎項，為表揚年齡在45歲以下的新世代青年企業家的卓越表現。

 

台北經營管理研究院院長陳明璋，積極推動傑出台商選拔活動，為台商打氣。本報系資料照
台北經營管理研究院院長陳明璋，積極推動傑出台商選拔活動，為台商打氣。本報系資料照
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