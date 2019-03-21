親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

愛奇藝涉嫌違法落地遭查 陸委會：若屬實將下架

無視台方說不 港特首強推移犯修法

2019-03-21 19:52台灣醒報 記者陳玨明╱台北報導

特區政府提出修訂《逃犯條例》，引來港台兩地朝野激烈反彈，擔心如果中港兩地開起引渡綠燈，人民自由便不再受保障。香港行政長官林鄭月娥20日早上到香港立法會接受議員質詢，對於台灣已提出不會接受修訂《逃犯條例》方案，林鄭月娥表示，修法非只針對一宗案件，她不會撤回現時方案。

港府提出修改《逃犯條例》，成為香港立法會質詢特首的議題，建制派及民主派不約而同向林鄭月娥提出問題，包括來自商界的議員，提出港府應考慮不要作「一刀切」處理，先處理爭拗較少的嚴重罪行，不包括爭議大的商業罪行；亦有議員問及林鄭月娥，修法前是否有諮詢台灣當局意見。

聲稱民眾支持

林鄭月娥回應時稱，台灣當局多次寫信致函特區政府要求協助，「在不知如何提供協助方案之前，無法進行剛才議員所提及的磋商或其他工作。」她又指港府去年有一次回覆，審視有何方案提供協助，當特區政府有方案後會再和台灣磋商。

不過，她同時表明，不論台灣是否接受都不會撤回方案，又以負責修法的香港保安局正諮詢商界為由，企圖安撫商界。她同時聲稱，在條法諮詢時大部市民都支持修法，「因為都是彰顯公義，可以將犯法的人，特別是犯嚴重罪行的人有機會繩之於法。」

為死者討公道

然而，值得注意是林鄭月娥當初提出修法時，正是以港人在台干犯兇殺案再潛逃回港為由，聲稱收到死者父母不停寫信求助，令她「不忍心不幫」。

惟如果當台方表明不接受修法，以至因此放棄提出引渡，不能為死者討回公道，更不能彰顯公義。不過，香港法律界人士已指出，按現有機制，其實已可根據個案作引渡處理，無奈港方未有如此應對。

【更多精采內容，詳見

林鄭月娥香港立法會
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

蔡英文將過境美國 中共外交部回應了

2019-03-21 16:43

陸委會發布民調：8成民眾不接受「一國兩制」

2019-03-21 17:00

馬來西亞讓中共單獨承建4艘瀕海任務艦　

2019-03-21 18:31

僅兼任9個月 胡春華卸國家防總指揮

2019-03-21 17:16

南海行為準則 王毅：拚3年完成磋商

2019-03-21 17:15

新華社：習近平離京赴義大利等國 進行國是訪問

2019-03-21 16:22

駁「和平協議無用論」馬紹章：台灣可利用協議壯大自己

2019-03-21 12:02

中共駐英大使批西方炒作南海：炮艦外交損害和平

2019-03-21 11:05

分析：習近平的中國夢 會否成為亞洲的噩夢

2019-03-21 10:51

會見哈佛大學校長 習：我們鼓勵留學

2019-03-21 09:53

中國肥胖兒童暴增 每5人就有1人過重

2019-03-21 09:30

擔心濫用引渡 香港修改逃犯條例 爭議擴大

2019-03-20 23:59

投資義大利4大港口 英媒評論「陸有戰略野心」

2019-03-20 23:53

習近平今訪歐 會見教宗「時機未成熟」

2019-03-20 23:38

王毅：爭取3年內完成南海行為準則磋商

2019-03-20 22:03

索羅門群島下月大選後將與台斷交？中共外交部回應了

2019-03-20 19:45

殷盼「習方會」？ 教宗方濟各清空所有行程

2019-03-20 17:54

中共箝制思想祭新招 政治課找網紅教師背書

2019-03-20 17:02

凌友詩在中國沒機會申訴？律師打臉陳宗彥「多念點書」

2019-03-20 15:06

前2月陸資來台減91% 台資對陸增64%

2019-03-20 13:50

港媒問選總統 韓國瑜未否定：未來再看吧！

2019-03-20 11:58

新華社也撿到槍？連罵小英3天「許給台灣什麼未來？」

2019-03-20 11:27

習明訪義 若不見教宗對方濟各將是打擊

2019-03-20 10:55

兩大反對勢力 陸學者：「台獨」和「既反台獨又反共」

2019-03-20 10:43

胡春華職務 出現新變動

2019-03-20 10:25

王毅會容克 鋪路李克強訪歐

2019-03-20 09:56

孟宏偉妻指 有港商想誘她離開法國

2019-03-20 09:43

歐盟促陸開放市場 將要求承諾時間表

2019-03-20 00:17

一國兩制…港人信心跌到新低

2019-03-20 00:06

陳明通評大陸對台政策 「時間到了就夾起來配」

2019-03-19 23:57

陸媒：美國用「切香腸」方式提升美台關係

2019-03-19 21:02

大陸近千座城鎮出現萎縮 未來恐現「鐵銹帶」荒涼景象

2019-03-19 19:58

中共空軍推動「士官隊伍」成作戰主力

2019-03-19 19:55

人民日報：民進黨人封殺陸劇 自己卻偷偷看

2019-03-19 19:12

英智庫報告：香港生活成本全球最高

2019-03-19 16:53

港大調查：港人對「一國兩制」信心跌至新低

2019-03-19 16:42

管濤：逆周期調控下 人民幣易升難跌

2019-03-19 14:33

倡民主協商 時殷弘：必要時也可繞過任何國民黨政府

2019-03-19 14:07

新華社二批蔡英文：「維持現狀」暴露「兩國論」底色

2019-03-19 13:35
看更多

熱門文章

蔡英文將過境美國 中共外交部回應了

2019-03-21 16:43

「小偷日記」充滿正能量？網驚：超級認真

2019-03-21 10:29

又一國際傳統大廠將撤離深圳 千餘人被裁、兩年後關門

2019-03-20 22:31

流浪國學大師憑什麼這麼火 顏值比得上當年犀利哥？

2019-03-21 10:00

中國對馬的利用始於3400年前 隋唐時期傳至日本

2019-03-20 21:42

大陸首次「四維航跡」試飛成功 可達智能化管理

2019-03-20 22:08

江蘇農藥化工廠巨爆 當地測到2.2級地震

2019-03-21 17:29

分析：習近平的中國夢 會否成為亞洲的噩夢

2019-03-21 10:51

吃貨視為珍饈 臭屁蟲竟成土豪下酒菜

2019-03-21 11:05

5G火車站後 大陸首個5G大學校園於上海啟用

2019-03-20 21:44

習近平今訪歐 會見教宗「時機未成熟」

2019-03-20 23:38

駁「和平協議無用論」馬紹章：台灣可利用協議壯大自己

2019-03-21 12:02

投資義大利4大港口 英媒評論「陸有戰略野心」

2019-03-20 23:53

人民幣中間價升值251點 創去年7月17日以來新高

2019-03-21 10:16

亞泥中國去年淨利大增三倍 股價開盤大漲

2019-03-21 09:36

郭台銘任賣果郎 燕巢芭樂首航深圳富士康1小時完售

2019-03-21 20:03

馬來西亞讓中共單獨承建4艘瀕海任務艦　

2019-03-21 18:31

害蟲變美食 東莞食客讓荔枝椿象供不應求

2019-03-21 17:12

李兆基將退休 香港「四大家族」二代全部完成接班

2019-03-21 10:23

兩岸城市對話 深圳vs.高雄 系列一／深圳經濟奇蹟 高雄想追趕

2019-03-21 00:39

會見哈佛大學校長 習：我們鼓勵留學

2019-03-21 09:53

陸委會發布民調：8成民眾不接受「一國兩制」

2019-03-21 17:00

中國首次4維航跡試飛成功

2019-03-21 11:40

中國同化維吾爾族 烏魯木齊社區面目全非

2019-03-21 09:06

廈門新通道 高雄貨物銷莫斯科

2019-03-21 02:12

玩輸遊戲喝「香水」 男遇臨檢竟酒精超標

2019-03-20 20:43

王毅：爭取3年內完成南海行為準則磋商

2019-03-20 22:03

綑綁虐打女友屍藏床底 男子藏械被捕爆案中案

2019-03-21 16:29

8歲至今被搜身逾20次 巴裔大學生批歧視條例落後

2019-03-21 16:29

傳華為電視將於4月發布 目標年銷售1000萬台

2019-03-21 15:57

登陸20年 Mister Donut揮別中國

2019-03-21 11:41

港又見地標消失！屹立逾半世紀邵氏片場擬建住宅

2019-03-21 12:30

商湯合作 深圳打造國家AI重鎮

2019-03-21 02:12

中共駐英大使批西方炒作南海：炮艦外交損害和平

2019-03-21 11:05

黑龍江牡丹江國有林被霸占建莊園 裡面有座驚人的博物館

2019-03-21 12:32

新華社：習近平離京赴義大利等國 進行國是訪問

2019-03-21 16:22

大陸在學人數增加 高職生減少是隱憂

2019-03-21 00:41

中興報喜 5G手機下季開賣

2019-03-21 00:37

電商衝擊 德最大零售商麥德龍也要退出中國

2019-03-21 11:41

防「櫻花劫」 武漢大學推出「櫻花雨貼紙」 讓遊客拍個夠！

2019-03-21 12:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top