無視台方說不 港特首強推移犯修法

2019-03-21 19:52 台灣醒報 記者陳玨明╱台北報導



特區政府提出修訂《逃犯條例》，引來港台兩地朝野激烈反彈，擔心如果中港兩地開起引渡綠燈，人民自由便不再受保障。香港行政長官林鄭月娥20日早上到香港立法會接受議員質詢，對於台灣已提出不會接受修訂《逃犯條例》方案，林鄭月娥表示，修法非只針對一宗案件，她不會撤回現時方案。

港府提出修改《逃犯條例》，成為香港立法會質詢特首的議題，建制派及民主派不約而同向林鄭月娥提出問題，包括來自商界的議員，提出港府應考慮不要作「一刀切」處理，先處理爭拗較少的嚴重罪行，不包括爭議大的商業罪行；亦有議員問及林鄭月娥，修法前是否有諮詢台灣當局意見。

聲稱民眾支持

林鄭月娥回應時稱，台灣當局多次寫信致函特區政府要求協助，「在不知如何提供協助方案之前，無法進行剛才議員所提及的磋商或其他工作。」她又指港府去年有一次回覆，審視有何方案提供協助，當特區政府有方案後會再和台灣磋商。

不過，她同時表明，不論台灣是否接受都不會撤回方案，又以負責修法的香港保安局正諮詢商界為由，企圖安撫商界。她同時聲稱，在條法諮詢時大部市民都支持修法，「因為都是彰顯公義，可以將犯法的人，特別是犯嚴重罪行的人有機會繩之於法。」

為死者討公道

然而，值得注意是林鄭月娥當初提出修法時，正是以港人在台干犯兇殺案再潛逃回港為由，聲稱收到死者父母不停寫信求助，令她「不忍心不幫」。

惟如果當台方表明不接受修法，以至因此放棄提出引渡，不能為死者討回公道，更不能彰顯公義。不過，香港法律界人士已指出，按現有機制，其實已可根據個案作引渡處理，無奈港方未有如此應對。

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