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馬來西亞讓中共單獨承建4艘瀕海任務艦　

2019-03-21 18:31聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

2017年，中共及馬來西亞簽署合同合作建造4艘瀕海任務艦（LMS）。該艦由中船重工701研究所設計，由中船重工武船集團負責建造1號艦及2號艦，3號艦及4號艦則經技術轉讓後由中馬雙方聯合建造。

新浪軍事報導，近日中馬雙方已改變決定並修改合同，全部4艘艦都將改由中方承建。分析指出，馬來西亞近年來的軍費開支一直處於緊縮之中，這可以為馬方省下至少1億美元的費用。

中船重工工作人員稱，瀕海任務艦總長度約68.8米，滿載排水量680噸，最高速度22節，巡航速度15節，最大航程2000海里。該艦以一門20或30mm遙控艦炮炮塔為主武器，在艦橋後方甲板上可以安置12.7mm機槍。該艦能夠執行多種任務，包括海上巡邏、搜索和救援等。

對馬來西亞而言，修改合同所帶來的最直接的變化，當屬瀕海任務艦的採購價格。如果按照此前中馬雙方聯合建造的做法，那麼每艘瀕海任務艦的價格將高達2.87億美元。而將4艘瀕海任務艦全部託付給中方承建之後，則每艘艦的價格將降低至2.58億美元。合計下來，新合同將能為馬來西亞省下至少1億美元的費用。

分析指出，儘管馬來西亞的造艦實力在世界範圍內僅居中下游水平，但對於瀕海任務艦這種排水量不到1000噸、主要用於近海巡邏和守護專屬經濟區的低烈度任務艦艇，馬方在承建瀕海任務艦上並不存在不可逾越的技術問題。

分析續指出，馬來西亞改變合同主要出於經濟因素。馬來西亞受經濟不景氣等因素影響，近年來的軍費開支一直處於緊縮之中。馬來西亞的軍費在2015年達到43.5億美元的歷史峰值之後，便一直處於下滑狀態。截至2017年，馬來西亞的軍費支出已經跌至35億美元，相比2015年下跌了近20%。

馬來西亞軍方捉襟見肘如此，目前更正考察中共與巴基斯坦聯合研製的梟龍戰機是否適合取代美製F-5，作為其下一代單發輕型機。

馬來西亞原本要和中共合作建造4艘瀕海任務艦（LMS），最近修改合同，由中共單獨建...
馬來西亞原本要和中共合作建造4艘瀕海任務艦（LMS），最近修改合同，由中共單獨建造，馬國可節省一億美元。（新浪軍事）
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馬來西亞軍費經濟
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