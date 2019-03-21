馬來西亞讓中共單獨承建4艘瀕海任務艦

2019-03-21 18:31 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



2017年，中共及馬來西亞簽署合同合作建造4艘瀕海任務艦（LMS）。該艦由中船重工701研究所設計，由中船重工武船集團負責建造1號艦及2號艦，3號艦及4號艦則經技術轉讓後由中馬雙方聯合建造。

新浪軍事報導，近日中馬雙方已改變決定並修改合同，全部4艘艦都將改由中方承建。分析指出，馬來西亞近年來的軍費開支一直處於緊縮之中，這可以為馬方省下至少1億美元的費用。

中船重工工作人員稱，瀕海任務艦總長度約68.8米，滿載排水量680噸，最高速度22節，巡航速度15節，最大航程2000海里。該艦以一門20或30mm遙控艦炮炮塔為主武器，在艦橋後方甲板上可以安置12.7mm機槍。該艦能夠執行多種任務，包括海上巡邏、搜索和救援等。

對馬來西亞而言，修改合同所帶來的最直接的變化，當屬瀕海任務艦的採購價格。如果按照此前中馬雙方聯合建造的做法，那麼每艘瀕海任務艦的價格將高達2.87億美元。而將4艘瀕海任務艦全部託付給中方承建之後，則每艘艦的價格將降低至2.58億美元。合計下來，新合同將能為馬來西亞省下至少1億美元的費用。

分析指出，儘管馬來西亞的造艦實力在世界範圍內僅居中下游水平，但對於瀕海任務艦這種排水量不到1000噸、主要用於近海巡邏和守護專屬經濟區的低烈度任務艦艇，馬方在承建瀕海任務艦上並不存在不可逾越的技術問題。

分析續指出，馬來西亞改變合同主要出於經濟因素。馬來西亞受經濟不景氣等因素影響，近年來的軍費開支一直處於緊縮之中。馬來西亞的軍費在2015年達到43.5億美元的歷史峰值之後，便一直處於下滑狀態。截至2017年，馬來西亞的軍費支出已經跌至35億美元，相比2015年下跌了近20%。