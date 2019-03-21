僅兼任9個月 胡春華卸國家防總指揮

2019-03-21 17:16 世界日報 中國新聞組／北京21日電



據微信公號「政知道」消息，3月19日，中國《國務院辦公廳關於調整國家防汛抗旱總指揮部組成人員的通知》發布，由國務委員王勇出任總指揮，取代前任總指揮、國務院副總理胡春華。由於胡春華兼任該職務僅九個月，此職務更動引起關注。

有網友認為，胡春華免兼國家防總指揮，似乎代表權力越來越小了，還有人要原本是接班熱門人選之一的他多多保重，「以前挺看好他的，現在卻釋出悲觀的訊號了。」

本報系聯合報報導，去年6月，《國務院辦公廳關於調整國家防汛抗旱總指揮部組成人員的通知》發布，胡春華出任總指揮。副總指揮五人，分別是國務委員王勇、水利部部長鄂竟平、應急部黨組書記、副部長黃明、中央軍委聯合參謀部副參謀長馬宜明、國務院機關黨組成員高雨。

最新這次調整，胡春華不再擔任總指揮，原副總指揮王勇出任總指揮。新任副總指揮有四人，黃明、鄂竟平、馬宜明繼續擔任，國務院副秘書長孟揚新任副總指揮。

胡春華1963年出生，曾長期在西藏任職，出任西藏自治區黨委常務副書記，後歷任共青團中央書記處第一書記，河北省委副書記、省長，內蒙古自治區黨委書記、自治區人大常委會主任。2012年成為中央政治局委員、廣東省委書記，去年出任國務院副總理、黨組成員。

王勇於2013年由國務院國有資產監督管理委員會主任、黨委書記轉任國務委員。目前，國務院共五位國務委員，分別是魏鳳和、王勇、王毅、肖捷、趙克志。

值得注意的是，此前，時任國務院副總理汪洋、時任國務院副總理回良玉都曾擔任國家防汛抗旱總指揮部總指揮。

此外，還有一項重大調整，本次組成人員的調整中公布，國家防汛抗旱總指揮部辦公室設在應急部，承擔總指揮部日常工作，辦公室主任由應急部防汛抗旱司司長李坤剛擔任。此前，國家防汛抗旱總指揮部在水利部單設辦事機構，具體工作由水利部承擔。

去年3月的機構改革中，水利部的水旱災害防治職責畫歸應急管理部。