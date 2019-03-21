親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

北市府工務局爆貪汙 廉政署搜索約談8人

買節能家電 這地方加碼補助最高1萬9

陸委會發布民調：8成民眾不接受「一國兩制」

2019-03-21 17:00聯合報 記者羅印冲╱即時報導

陸委會今發布民調，8成民眾不接受一國兩制。記者許依晨攝影
陸委會今發布民調，8成民眾不接受一國兩制。記者許依晨攝影
分享

中共總書記習近平一月初在「告台灣同胞書」發表40周年紀念會上提出「兩制台灣方案」，並倡議兩岸各政黨進行「民主協商」，不過，陸委會今天發表民調顯示，近8成民眾不贊成「一國兩制」主張。

陸委會今公布最新民調結果，調查顯示近8成民眾不贊成中國大陸「一國兩制」主張（79.0%），8成以上民眾反對中共對台使用武力（83.9%），更有近9成民眾認為台灣的未來及兩岸關係發展，應由台灣2300萬人決定（87.7%）；同時也支持政府主張兩岸交流應該秉持對等尊嚴，不設政治前提及符合法令規定（83.9%）。

陸委會認為，這些民意的反映是反對中共近期對台統戰分化作為的具體例證。

陸委會指出，中共「習五點」提出「一國兩制台灣方案」及「民主協商」，啟動統一台灣進程，台灣人民絕對不會接受，政府也已提出反制作為，堅定捍衛國家主權安全及台灣民主體制。

本次調查顯示，有6成以上民眾不贊成中共刻意排除官方對話，提議與台灣部份政黨和人士進行政治協商的做法（63.7%），近5成民眾支持蔡總統提出因應反制「一國兩制台灣方案」的7項指導綱領的作法（49.8%），7成以上民眾不贊成對岸政府要求台灣先接受「一個中國原則」，再開始進行政治談判（73.0%）。

另主流民意支持政府與理念相近的民主國家合作，促進台海及區域和平穩定與發展（74.1%）。

針對近期各界關切兩岸政治協議等相關議題，本次調查也顯示，8成以上民眾贊成兩岸如果要進行政治協商和簽署協議，政府應該有更完善的立法及監督機制（83.3%），6成左右的民眾認為兩岸政治談判的結果有必要舉辦公民投票得到民眾同意（65.4%），亦有必要經過立法院審議通過（59.3%）。

陸委會強調，政府近期將建立完善的民主防衛機制，以高標準、高門檻的監督，處理兩岸政治協議的相關程序，並著手推動修法，加速完成相關工作。

另外，在長期觀察的兩岸議題方面，主張「廣義維持現狀」的民眾仍占絕大多數（87.1%），維持長期穩定態勢。

在兩岸交流速度方面，認為「剛剛好」的民眾有41.7%，認為「太快」及「太慢」者分別為11.9%及32.3%。

陸委會強調，中華民國是主權國家，政府將依據蔡總統提出的7項指導綱領，加強與國內外說明政府政策，及進一步揭露中共對台負面作為與政治圖謀，堅定捍衛國家尊嚴，維護民主自由、人權法治的普世價值。

本項調查是陸委會委託國立政治大學選舉研究中心，在3月13日至17日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1,093份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.96%。

中共總書記習近平。（美聯社）
中共總書記習近平。（美聯社）
分享

陸委會中共一國兩制
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

蔡英文將過境美國 中共外交部回應了

2019-03-21 16:43

新華社：習近平離京赴義大利等國 進行國是訪問

2019-03-21 16:22

僅兼任9個月 胡春華卸國家防總指揮

2019-03-21 17:16

南海行為準則 王毅：拚3年完成磋商

2019-03-21 17:15

駁「和平協議無用論」馬紹章：台灣可利用協議壯大自己

2019-03-21 12:02

中共駐英大使批西方炒作南海：炮艦外交損害和平

2019-03-21 11:05

分析：習近平的中國夢 會否成為亞洲的噩夢

2019-03-21 10:51

會見哈佛大學校長 習：我們鼓勵留學

2019-03-21 09:53

中國肥胖兒童暴增 每5人就有1人過重

2019-03-21 09:30

擔心濫用引渡 香港修改逃犯條例 爭議擴大

2019-03-20 23:59

投資義大利4大港口 英媒評論「陸有戰略野心」

2019-03-20 23:53

習近平今訪歐 會見教宗「時機未成熟」

2019-03-20 23:38

王毅：爭取3年內完成南海行為準則磋商

2019-03-20 22:03

索羅門群島下月大選後將與台斷交？中共外交部回應了

2019-03-20 19:45

殷盼「習方會」？ 教宗方濟各清空所有行程

2019-03-20 17:54

中共箝制思想祭新招 政治課找網紅教師背書

2019-03-20 17:02

凌友詩在中國沒機會申訴？律師打臉陳宗彥「多念點書」

2019-03-20 15:06

前2月陸資來台減91% 台資對陸增64%

2019-03-20 13:50

港媒問選總統 韓國瑜未否定：未來再看吧！

2019-03-20 11:58

新華社也撿到槍？連罵小英3天「許給台灣什麼未來？」

2019-03-20 11:27

習明訪義 若不見教宗對方濟各將是打擊

2019-03-20 10:55

兩大反對勢力 陸學者：「台獨」和「既反台獨又反共」

2019-03-20 10:43

胡春華職務 出現新變動

2019-03-20 10:25

王毅會容克 鋪路李克強訪歐

2019-03-20 09:56

孟宏偉妻指 有港商想誘她離開法國

2019-03-20 09:43

歐盟促陸開放市場 將要求承諾時間表

2019-03-20 00:17

一國兩制…港人信心跌到新低

2019-03-20 00:06

陳明通評大陸對台政策 「時間到了就夾起來配」

2019-03-19 23:57

陸媒：美國用「切香腸」方式提升美台關係

2019-03-19 21:02

大陸近千座城鎮出現萎縮 未來恐現「鐵銹帶」荒涼景象

2019-03-19 19:58

中共空軍推動「士官隊伍」成作戰主力

2019-03-19 19:55

人民日報：民進黨人封殺陸劇 自己卻偷偷看

2019-03-19 19:12

英智庫報告：香港生活成本全球最高

2019-03-19 16:53

港大調查：港人對「一國兩制」信心跌至新低

2019-03-19 16:42

管濤：逆周期調控下 人民幣易升難跌

2019-03-19 14:33

倡民主協商 時殷弘：必要時也可繞過任何國民黨政府

2019-03-19 14:07

新華社二批蔡英文：「維持現狀」暴露「兩國論」底色

2019-03-19 13:35

南投縣長林明溱明訪北京 「農產品準備好了」

2019-03-19 13:18

滬指半日跌6點 深成指跌10點

2019-03-19 12:04
看更多

熱門文章

索羅門群島下月大選後將與台斷交？中共外交部回應了

2019-03-20 19:45

又一國際傳統大廠將撤離深圳 千餘人被裁、兩年後關門

2019-03-20 22:31

「小偷日記」充滿正能量？網驚：超級認真

2019-03-21 10:29

流浪國學大師憑什麼這麼火 顏值比得上當年犀利哥？

2019-03-21 10:00

蔡英文將過境美國 中共外交部回應了

2019-03-21 16:43

中國對馬的利用始於3400年前 隋唐時期傳至日本

2019-03-20 21:42

大陸首次「四維航跡」試飛成功 可達智能化管理

2019-03-20 22:08

分析：習近平的中國夢 會否成為亞洲的噩夢

2019-03-21 10:51

PWC報告 「京滬港穗深」是大陸最發達城市

2019-03-20 18:59

5G火車站後 大陸首個5G大學校園於上海啟用

2019-03-20 21:44

習近平今訪歐 會見教宗「時機未成熟」

2019-03-20 23:38

吃貨視為珍饈 臭屁蟲竟成土豪下酒菜

2019-03-21 11:05

投資義大利4大港口 英媒評論「陸有戰略野心」

2019-03-20 23:53

駁「和平協議無用論」馬紹章：台灣可利用協議壯大自己

2019-03-21 12:02

人民幣中間價升值251點 創去年7月17日以來新高

2019-03-21 10:16

大陸要為全國10多萬旅遊廁所衛星定位 方便遊客如廁

2019-03-20 20:17

殷盼「習方會」？ 教宗方濟各清空所有行程

2019-03-20 17:54

亞泥中國去年淨利大增三倍 股價開盤大漲

2019-03-21 09:36

時隔5年 黃山最高峰蓮花峰重新開放

2019-03-20 18:30

李兆基將退休 香港「四大家族」二代全部完成接班

2019-03-21 10:23

兩岸城市對話 深圳vs.高雄 系列一／深圳經濟奇蹟 高雄想追趕

2019-03-21 00:39

會見哈佛大學校長 習：我們鼓勵留學

2019-03-21 09:53

中國同化維吾爾族 烏魯木齊社區面目全非

2019-03-21 09:06

廈門新通道 高雄貨物銷莫斯科

2019-03-21 02:12

王毅：爭取3年內完成南海行為準則磋商

2019-03-20 22:03

玩輸遊戲喝「香水」 男遇臨檢竟酒精超標

2019-03-20 20:43

中國首次4維航跡試飛成功

2019-03-21 11:40

港又見地標消失！屹立逾半世紀邵氏片場擬建住宅

2019-03-21 12:30

商湯合作 深圳打造國家AI重鎮

2019-03-21 02:12

登陸20年 Mister Donut揮別中國

2019-03-21 11:41

害蟲變美食 東莞食客讓荔枝椿象供不應求

2019-03-21 17:12

傳華為電視將於4月發布 目標年銷售1000萬台

2019-03-21 15:57

黑龍江牡丹江國有林被霸占建莊園 裡面有座驚人的博物館

2019-03-21 12:32

陸委會發布民調：8成民眾不接受「一國兩制」

2019-03-21 17:00

中共駐英大使批西方炒作南海：炮艦外交損害和平

2019-03-21 11:05

大陸在學人數增加 高職生減少是隱憂

2019-03-21 00:41

中興報喜 5G手機下季開賣

2019-03-21 00:37

綑綁虐打女友屍藏床底 男子藏械被捕爆案中案

2019-03-21 16:29

陸大潤發加強新零售服務 淘鮮達服務範圍擴至5公里

2019-03-21 09:06

8歲至今被搜身逾20次 巴裔大學生批歧視條例落後

2019-03-21 16:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top