陸委會發布民調：8成民眾不接受「一國兩制」

2019-03-21 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



陸委會今發布民調，8成民眾不接受一國兩制。記者許依晨攝影 分享 facebook

中共總書記習近平一月初在「告台灣同胞書」發表40周年紀念會上提出「兩制台灣方案」，並倡議兩岸各政黨進行「民主協商」，不過，陸委會今天發表民調顯示，近8成民眾不贊成「一國兩制」主張。

陸委會今公布最新民調結果，調查顯示近8成民眾不贊成中國大陸「一國兩制」主張（79.0%），8成以上民眾反對中共對台使用武力（83.9%），更有近9成民眾認為台灣的未來及兩岸關係發展，應由台灣2300萬人決定（87.7%）；同時也支持政府主張兩岸交流應該秉持對等尊嚴，不設政治前提及符合法令規定（83.9%）。

陸委會認為，這些民意的反映是反對中共近期對台統戰分化作為的具體例證。

陸委會指出，中共「習五點」提出「一國兩制台灣方案」及「民主協商」，啟動統一台灣進程，台灣人民絕對不會接受，政府也已提出反制作為，堅定捍衛國家主權安全及台灣民主體制。

本次調查顯示，有6成以上民眾不贊成中共刻意排除官方對話，提議與台灣部份政黨和人士進行政治協商的做法（63.7%），近5成民眾支持蔡總統提出因應反制「一國兩制台灣方案」的7項指導綱領的作法（49.8%），7成以上民眾不贊成對岸政府要求台灣先接受「一個中國原則」，再開始進行政治談判（73.0%）。

另主流民意支持政府與理念相近的民主國家合作，促進台海及區域和平穩定與發展（74.1%）。

針對近期各界關切兩岸政治協議等相關議題，本次調查也顯示，8成以上民眾贊成兩岸如果要進行政治協商和簽署協議，政府應該有更完善的立法及監督機制（83.3%），6成左右的民眾認為兩岸政治談判的結果有必要舉辦公民投票得到民眾同意（65.4%），亦有必要經過立法院審議通過（59.3%）。

陸委會強調，政府近期將建立完善的民主防衛機制，以高標準、高門檻的監督，處理兩岸政治協議的相關程序，並著手推動修法，加速完成相關工作。

另外，在長期觀察的兩岸議題方面，主張「廣義維持現狀」的民眾仍占絕大多數（87.1%），維持長期穩定態勢。

在兩岸交流速度方面，認為「剛剛好」的民眾有41.7%，認為「太快」及「太慢」者分別為11.9%及32.3%。

陸委會強調，中華民國是主權國家，政府將依據蔡總統提出的7項指導綱領，加強與國內外說明政府政策，及進一步揭露中共對台負面作為與政治圖謀，堅定捍衛國家尊嚴，維護民主自由、人權法治的普世價值。