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第八輪中美貿易磋商 28日北京登場

2019-03-21 15:52聯合報 記者李仲維╱即時報導

大陸商務部最新消息顯示，美國貿易代表團將於3月28日至29日訪問大陸進行第八輪中美高級別貿易磋商，中方代表團將於4月初赴美進行中美第九輪高級別貿易磋商。

在今天舉行的商務部新聞發布會上，商務部發言人高峰對媒體證實，大陸國務院副總理劉鶴與美國貿易代表賴海哲、美國財政部長米努勤，近期就中美經貿問題舉行多輪電話磋商。雙方商定賴海哲萊、米努勤將於3月28日到29日應邀訪問大陸，在北京舉行第八輪中美經貿高級別磋商，劉鶴將於4月初應邀訪美，在華盛頓舉行第九輪中美經貿高級別磋商。

大陸商務部發言人高峰。（取自大陸商務部官網）
大陸商務部發言人高峰。（取自大陸商務部官網）
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