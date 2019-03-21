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駁「和平協議無用論」馬紹章：台灣可利用協議壯大自己

2019-03-21 12:02聯合報 記者羅印冲╱即時報導

伴隨總統大選日近，和平協議又成為熱門議題，海基會前副董事長馬紹章在遠見華人精英論壇撰文指出，和平協議不能保證和平，但台灣可利用和平協議所提供的時間與機會，來壯大自己。

馬紹章在文章中表示，反對兩岸和平協議的意見，大抵可歸納為兩種。第一種認為，若與大陸簽署協議，就等於承認台灣是中國的一部分，因為不論江澤民與胡錦濤，都將一個中國視為和平協議的前提。這種反對意見是基於意識型態的差異，已接近宗教信仰，即使說破了嘴，對方也不會接受。

馬紹章說，如果台灣國成立，台灣國政府可如此主張，但無論如何，現在是中華民國，而中華民國的歷史是連續的（不能否認內戰的歷史事實），中華民國憲法更是一中憲法。

簡而言之，持此反對意見者，視中華民國為負債，自然不想簽；反之，支持和平協議者，視中華民國為資產，簽和平協議是要利用此一資產為台灣爭取與創造利益。對這種反對意見，也只能言盡於此了。

第二種意見認為和平協議並不能保障和平，簽了也沒有效用。反對者舉了一些和平協議被撕毀的歷史例子，但歷史的例子有其特殊的時空背景，未必適用於今日，而且即使是今時今日，仍有簽署和平協議的例子。使用個案來對抗個案，時空條件不同，難免以偏蓋全。

馬紹章認為，和平協議的確不能保證和平，但小事大以智，我們應該更積極的問，要如何才能確保和平協議長期被遵守呢？就簽署協議的雙方而言，為什麼要違背或撕毀協議？理由或許千奇百怪，但真正的原因只有一個，那就是遵守協議的代價遠遠大於撕毀協議。

從另外一個角度來看，協議兩造之所以遵守協議也是因為遵守協議的利益大於撕毀協議。台灣要思考的不是和平協議有沒有效的問題，而是如何讓它有效的問題。大陸正處於崛起的關鍵時刻，也積極營造和平發展的形象，不會不在乎國際信用與形象。

他強調，更重要的是，大陸當前所面對的內外挑戰既多且鉅，內部有二個百年的大目標，有維權的挑戰，有發展失衡的問題，有人口老化的危機，更有經濟成長趨緩及轉型升級的大難關；至於外部，中美關係正處於競爭的關口，貿易戰不知何時方歇。

簡言之，大陸需要一個穩定正面的兩岸關係，方可以全力處理其內外挑戰，只要和平協議所建構的兩岸關係有利於大陸的崛起與發展，大陸就沒有撕毀協議的必要。

馬紹章說，對台灣來說，和平協議是要爭取時間、空間與機會的協議，讓台灣的優勢可以發揮，並可以利用和平的兩岸關係加緊強化自身的實力，這是台灣應簽署和平協議的戰略理由。

他強調，和平協議不能保證和平，但台灣可以利用和平協議所提供的時間與機會來壯大自己，並以本身的實力來說服大陸遵守協議的利益遠大於撕毀協議。歷史上的機會之窗，往往稍緃即逝。

馬紹章認為，大陸的崛起不會因為台灣的抗拒而停頓，對台壓力反而會因為台灣的抗拒而加大，等到大陸內外問題皆告一段落時，其對和平協議的需求就沒有那麼強烈了，那時談和平協議就真的是徹徹底底的假議題了。

海基會前副董事長馬紹章。(工商協進會網站)
海基會前副董事長馬紹章。(工商協進會網站)
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