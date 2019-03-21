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分析：習近平的中國夢 會否成為亞洲的噩夢

2019-03-21 10:51聯合報 記者羅印冲╱即時報導

美中兩國正試圖達成一項貿易協議，但與此同時，北京華盛頓的戰略競爭正在各個領域展開。這一博弈在亞太地區尤其明顯。美媒引述新加坡海峽時報總編華仁認為，中國崛起及美中較量給亞洲帶來戰略變化是亞洲國家不得不面對的巨大挑戰；對亞洲國家來說，一個關鍵的問題是，習近平的中國夢，是否會成為亞洲夢，還是亞洲的噩夢。

美國之音報導，美中兩國正在努力，通過談判來解決雙邊的貿易爭端。兩國的高級官員將分別在北京與華盛頓進行兩輪談判，以期在4月底之前敲定貿易協議。雙方都意識到，美中之間的關稅大戰對兩國經濟都造成了損害。

在進行貿易談判的同時，美中兩國之間的戰略競爭正在日益加劇，而且日益全球化。這種較量在亞洲尤其明顯，而且給亞洲國家帶來了巨大的挑戰。

華仁日前在華盛頓東西方中心舉行的一個座談會上表示，亞洲媒體正在把版面與資源投放在三大領域。

首先是正在發生的戰略變化—中國的崛起，中國對亞洲其他地區的反應，中國對美國的反應，而且我們管理這場競爭的方式可能是非常關鍵的；第二個是技術上的挑戰—人工智慧與機器人，它們如何影響工作以及影響我們的經濟；第三個大的挑戰當然是氣候變化。

華仁認為，對於亞洲國家來說，一個關鍵的問題是，中國領導人習近平提出的中國夢，對他們究竟意味著什麼。

他說，目前，人們對此有不同解讀。在最基本的層面，它被視為中國重返文明世界的中心的一種努力，並試圖從現有體系中得到更多的利益；第二種解讀是中國利用它在經濟、政治與技術上的崛起，試圖重寫現有的規則，使之有利於中國；第三種解讀是中國完全改變我們現有的國際秩序，重起爐灶。

亞洲國家想知道的是，這個中國夢，是否也會成為亞洲夢，還是亞洲的噩夢？

華仁說，亞洲國家沒有人希望在美中兩國之間選邊站，這不僅是出於地緣政治的考慮，而是一個根深蒂固的信念。

他說，大家都意識到，這個世界太小，容不下衝突，但大得足夠容納每一個人。他希望大家會找到實現充滿未知數的集團世界的途徑，而不是把它看成是一個零和的世界。

中共國家主席習近平。美聯社
中共國家主席習近平。美聯社
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