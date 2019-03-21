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中國肥胖兒童暴增 每5人就有1人過重

2019-03-21 09:30聯合報 記者羅印冲╱即時報導

港媒引述北京大學與外國學府的共同研究指出，中國人民因經濟起飛收入增加，捱餓和瘦削的人減少，過重或肥胖兒童則高達20%，即每5個兒童就有1個過重，比1995年的5%，高出4倍。

據香港明報，研究刊登在《刺針‧糖尿病與內分泌學》期刊的研究文章。研究收集1995年至2014年超過100萬名7歲至18歲中國小孩的數據，發現過去由於長期營養素攝入不足和感染等原因所造成的發育遲緩，由8.1%下降到2.4%，過瘦比率也由7.5%降至4.1%，但超重或肥胖的中國兒童人數，就由1995年的5.3%增至2014年的20.5%。

英國伯明翰大學應用健康研究所研究員李白（Bai Li）認為，家庭收入增加令人花更多錢購買食物，中國兒童更易接觸到垃圾食物，而兒童也不及以前活躍，導致肥胖。「小朋友以前會用餘下時間外出玩耍，現在他們都在室內坐在電腦或電視機前。中國現在有很多連鎖快餐店，很多人在適應『新食物』。」

美國哈佛大學公共衛生學院全球健康與人口系助理教授雅克斯（Lindsay Jaacks）指出，研究所呈現出的問題令人擔憂，因有證據顯示兒童若在過重的情況下進入成年期，將會增加患二型糖尿病、心血管疾病和某些癌症的風險。

研究作者之一、北京大學教授馬軍表示，當局必須採取政策應對，例如徵收飲品稅或垃圾食品稅，並補貼民眾達到膳食多樣化，或在學校宣傳運動和健康概念。

中國肥胖兒童暴增，每5人就有1人過重。香港明報
中國肥胖兒童暴增，每5人就有1人過重。香港明報
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北京大學肥胖糖尿病
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