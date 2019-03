殷盼「習方會」? 教宗方濟各清空所有行程

2019-03-20 17:54 世界日報 中國新聞組/北京20日電



習近平訪義大利前夕,教廷國務院長帕洛林(Pietro Parolin)19日表示,「我們的門總是敞開」。 世界日報記者葉玉鏡/攝影 分享 facebook

中國國家主席習近平即將訪問義大利,教廷國務院長帕洛林(Pietro Parolin)19日表示,「我們的門總是敞開」。至於習近平是否會晤教宗方濟各(Pope Francis),他強調,雙方必須先表達會面的意願。有義大利媒體指出,在習近平訪問羅馬期間,教宗方濟各清空所有行程,顯示窮盡一切可能要與習會晤,可見教廷對舉行「習方會」比中方更殷切。

中央社報導,習近平即將於21至24日首度訪問義大利,義大利媒體連日來一直在揣測習近平是否會在訪問期間會晤方濟各,但是雙方都未就此事做出任何宣布。

路透報導,梵蒂岡高層消息人士曾透露,教宗方濟各願和習近平見面,中間人士也已向梵蒂岡提議,但中國方面尚未正式提出會面要求。若雙方會面成真,將是歷來首次中國國家領導人和教宗會晤。

義大利第一大報晚郵報18日評論指出,梵蒂岡高層一直透過不同管道,強調教宗隨時準備好會見習近平,希望說服北京方面。在習訪問期間,教宗甚至清空所有行程,雙方的對話關係並不對等,教廷對「習方會」比中方更殷切。

根據路透預先取得帕洛林替新書 「中國的天主教——尚待書寫的未來」(The Church in China - A Future Yet to be Written,暫譯)撰寫的引言,他在文中寫道:「聖座不鼓勵對任何國家抱持不信任或敵意。」

在教廷地位僅次於教宗的帕洛林表示,天主教在中國的工作,「無法脫離對中國人民和他們合法政府的尊重、敬意和信任」。這似乎是梵蒂岡為緩和北京疑慮再度嘗試採取的行動。

中國外交部發言人耿爽18日在例行記者會回答義大利媒體提問時,對習近平是否會晤教宗表示「我不了解有關的情況」。接著又說中方對改善中梵關係「始終抱有誠意,並為此做出了不懈努力」。

不過,另一家義大利媒體訊使報報導,雖然教宗曾向中國表達可以到梵蒂岡城外的任何地點和習近平見面,但中方已透過管道向教宗表達「時機尚未成熟」,主要是考量中國內部有強烈反對聲浪。