前2月陸資來台減91% 台資對陸增64%

2019-03-20 13:50 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



投審會今（20）日發布投資數據，1月至2月核准陸資來台投資件數為18件，較上年同期減少18.18％；投資額740.5萬美元，較上年同期減少90.97%；台資對陸投資額10.2億美元，年增64.66％。

統計顯示，前2月陸資來台金額減少主因為去年1月核准大陸商富士康工業互聯網透過新加坡商INGRASYS（SINGAPORE）PTE. LTD.，以約7,522萬美元受讓取得國內事業鴻佰科技、新加坡商鴻運科及台灣分公司股份等較大投資案所致。

對陸投資方面，1至2月投資件數為86件，件數較上年同期減少18.1％；核准投資額10.2億美元，年增64.66％，金額增加原因係本年2月核准建大工業股份有限公司以1億美元間接增資建大橡膠（天津）有限公司，以及台灣化學纖維股份有限公司以1.2億美元間接增資大陸地區台化興業（寧波）有限公司等較大投資案所致。

另外，前2月核准僑外投資件數為555件，較上年同期增11％；投增資額5.58億美元，年減56％；金額減少原因主要係107年2月核准日商伊藤忠商事株式會社以相當於6.65億美元，受讓取得台北金融大樓股份有限公司約37.1742％之股權之較大投資案所致，如將日商伊藤忠商事株式會社投資案之金額排除，則107年1-2月僑外投資金額為6.06億美元，本年1-2月僑外投資金額與其相較，年減7.9%。