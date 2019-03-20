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港媒問選總統 韓國瑜未否定：未來再看吧！

2019-03-20 11:58聯合報 記者許依晨╱即時報導

高雄市長韓國瑜本周五即將啓程訪問港澳和大陸，香港星島日報今天報導，韓國瑜接受其專訪時被問道是否參選總統，韓國瑜沒有完全否定，稱目前仍未考量，「未來再看吧」。

22至28日，韓國瑜將訪問香港、澳門、深圳、廈門。韓國瑜周五抵達香港，訪問香港一天，將參加高雄農特產品展銷及簽約活動，並接受香港特首林鄭月娥宴請。

星島日報報導，韓國瑜接受專希望此行將高雄的產品賣出去，號召更多香港朋友到高雄觀光、投資、考察，「身為市長，事實上也是一個SUPER SALESMAN，我必須當超級推銷員的角色，盡量把高雄的形象推銷出去，提高國際知名度」。他希望今後在香港找個展示中心，定期把高雄的農產品、水產品、加工品、鮮花、肉類、中草藥等推銷出去，做到「貨能出去，人能進來」。

韓國瑜說，這次訪問時間緊逼，香港的金融、管理、政府的行政效率，還有交通運輸、雙語教育、創意產業等，絕不能一朝一夕就可以學習。「在香港只有一天，只能多宣傳高雄，多交朋友，介紹產品，大家彼此留個美好的印象，搶一些定單，號召一下香港朋友在高雄旅遊，能做完這些就不簡單了。

報導指出，談到兩岸關係，韓國瑜說，他從來都公開認同「九二共識」，「我就是大大方方告訴高雄人民，你們同意我『九二共識』，就投我一票，不同意我這條路線，就不要投我，這很磊落的，這也是跟選民之間一個契約。結果我贏了，代表我這個政治主張和政治路線是被認同的。」

韓國瑜還稱，攻擊他的人最喜歡把他貼上「紅色」的標籤，「以前民進黨說如果我當選市長，全高雄都是五星旗，高雄會整個被出賣掉，有嗎？沒有啊，我們就賣水果而已、賣農特產品而已。像這些威脅論的東西，不是我們台灣未來要追求的道路」、「身正就不怕影斜！絕不躲躲藏藏、偷偷摸摸！」

談到兩岸經貿，韓國瑜說，不管雙方關係如何，經貿往來都沒停過，「國民黨執政的時候，可能對兩岸經貿是帶來祝福和推動，民進黨執政時，經貿還在做，卻是一種懷疑的、限制性。」

表態參與民進黨總統黨內初選的前閣揆賴清德表示，期待與高雄市長韓國瑜（圖）有一場君...
表態參與民進黨總統黨內初選的前閣揆賴清德表示，期待與高雄市長韓國瑜（圖）有一場君子之爭，讓韓國瑜面臨「被參選」的壓力。 圖／聯合報系資料照片
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韓國瑜香港特首民進黨
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