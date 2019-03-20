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新華社也撿到槍？連罵小英3天「許給台灣什麼未來？」

2019-03-20 11:27聯合報 記者許依晨╱即時報導

中共官媒「新華社」自18日開始，連3天點名批判蔡英文總統，撰稿人皆署名「新華社記者」，新華社今天（20日）刊出的第3篇題為「蔡英文要許給台灣什麼樣的未來？」評論，文中指出蔡政府對大陸態度如「髮夾彎」般的改變，不僅折射蔡英文執政心態的重大變化，更關乎台灣發展前景和人民的未來。

新華社18日刊出「汙名化『一國兩制』能走多遠」，第二篇於19日刊出「『維持現狀』說的『兩國論』底色」，今天的作文題目則是「蔡英文要許給台灣什麼樣的未來？」

這篇評論指出，蔡英文近來不斷升高對抗大陸的調門，繼接受外媒專訪時攻擊一國兩制是對台灣很大的警訊，日前又拋出所謂「因應及反制一國兩制台灣方案指導綱領」，號稱一國兩制不會成為台灣的未來。評論說，這與其上台前後多次聲稱在兩岸關係上「不挑釁、沒意外」大相逕庭。

評論稱，蔡英文和民進黨當局一面空談「維持現狀」，一面千方百計限制阻撓兩岸交流交往。從汙名化31條惠台措施、恐嚇台胞領取居住證，到為兩岸縣市交流念「緊箍咒」，從迫害統派人士、威脅取消大陸台胞戶籍，到揚言修法收緊兩岸交流，最新動作是以安全疑慮為由封鎖大陸「關注31條」網站。種種惡行惡狀暴露了其面對兩岸融合發展大勢內心的恐慌，更將嚴重限縮台灣企業發展空間，剝奪台灣民眾發展機會。

評論說，世界上只有一個中國，堅持一個中國原則是公認的國際關係準則，是國際社會的普遍共識。蔡英文當局對此心知肚明，也自知沒有能力抗拒和改變，卻偏要劍走偏鋒，屢屢挑釁，挖空心思提升與美國交往的層級，放話與日本進行安保對話，還配合西方反華勢力圍堵大陸等，無非是讓台灣在國際社會更加孤立、更趨邊緣化，成為國際大家庭的「棄兒」。

蔡英文總統。 聯合報系資料照
蔡英文總統。 聯合報系資料照
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蔡英文一國兩制
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