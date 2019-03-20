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美官員下周訪陸繼續貿易談判 拚4月底達成最終協議

2019-03-20 10:57聯合報 記者許依晨╱即時報導

外媒報導，川普政府的兩位高級官員表示，美方的主要貿易談判代表萊賴海哲和財長米努勤下周將前往北京，與大陸副總理劉鶴會面，劉鶴則再將於隔周回訪華盛頓，解決美中貿易戰談判中的剩餘問題，為雙方在下月底達成最終協議鋪路。

英國《金融時報》報導，賴海哲和米努勤本月已在視頻會議上與劉鶴交談，但未能克服最後幾個談判障礙，因而需要面對面談判。

報導指出，美國和中國一直在圍繞幾個棘手問題討價還價，包括潛在貿易協議的執行安排、針對現有中國輸美商品的關稅的存留、中方購買美國商品的力度、中國在產業補貼和保護美國知識產權等結構性改革上的讓步深度。

另一方面，美國總統川普曾希望本月底在他的海湖莊園(Mar-a-Lago)度假勝地與中國國家主席習近平舉行的峰會上敲定協議。這個時間安排現已推遲到下月底，具體細節仍在討論中。

報導稱，中國官員堅決表示，除非雙方已就貿易談判的所有主要問題達成一致，否則習近平不想參加與川普的峰會，以避免美國總統在最後一刻起身離場的窘境。知情人士表示，北京的這些保留意見也加劇了延誤。

上周，賴海哲在參議院財政委員會(Senate Finance Committee)面前作證時曾警告，美中談判仍需要解決「一些重大問題」，儘管他承認在關鍵領域取得了一些進展，但他還不能「預測成功」。

賴海哲（右）、米努勤（中）將在3月25日當周訪問北京。美聯社
賴海哲（右）、米努勤（中）將在3月25日當周訪問北京。美聯社
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劉鶴川普北京
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