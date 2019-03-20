兩大反對勢力 陸學者：「台獨」和「既反台獨又反共」

2019-03-20 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



美國美利堅大學國際關係學院教授兼亞洲研究理事會主席趙全勝表示，要從「一國兩制」的角度出發，提出解決台灣問題的方案，實際上在台灣面臨兩大反對勢力，一股力量是「台獨」勢力，另一股是既「反台獨」又「反共」，不認同大陸的政治制度，他稱，「這兩者是不一樣的，要釐清二者之間的關係」。

中評社報導，趙全勝日前參加「中美關係中的台灣問題」研討會，他指出，複合型競爭合作共存模式最符合目前中美狀態。美國的一個中國政策雖然不變，但卻在很多具體做法上有了很多變化，衝擊著一個中國的底線。而中國大陸則應該仔細體會中共總書記習近平有關解決台灣問題方案的講話，在台灣問題上要有新思維。

談及美國印太戰略，他指出，對美國來說，「台灣牌」成本低，效益高，打了似乎也沒關係。但怎麼能讓美國成本高一點則值得大陸認真思考。事實上，中國對美國打「台灣牌」的動力和決心以及方法有時會有一廂情願的想法。中國希望不與美國發生衝突，多與美國合作，希望美國內部友中力量超過友台力量，但希望不等於現實，要看到美國做法，例如去年通過的台灣旅行法的嚴重性。

在台灣問題上大陸如何應對美國，趙全勝提出了幾個想法：第一，多層次，包括領導人峰會，外交互動中反覆傳達中國大陸在台灣問題上的立場；二，要明確有底線警告，並不厭其煩地警告；三，如果美國在台灣問題上跨越紅線，要有心理準備和反制措施。

說到大陸的對台政策，趙全勝表示，要仔細體會習近平有關解決台灣問題方案的講話，在台灣問題上要有新思維：一是要啟動民間大範圍多層次關於台灣方案的討論和互動，不但包括大陸，而且也包括台灣島內和海外華人；二是要賞罰分明，對台獨分子要明確打擊，好處和優惠要給一般的民眾和同意兩岸統一的人士；三是思維上要思變。實際上在台灣有兩大反對勢力，一股力量是台獨勢力，另一股是既反台獨又反共，不認同大陸的政治制度。