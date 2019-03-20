親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

柯韓出訪都「卡卡」 總統熱門人選掉漆 誰在給壓力？

日本虐童托兒所！揭露不適切保育的黑暗實態

兩大反對勢力 陸學者：「台獨」和「既反台獨又反共」

2019-03-20 10:43聯合報 記者許依晨╱即時報導

美國美利堅大學國際關係學院教授兼亞洲研究理事會主席趙全勝表示，要從「一國兩制」的角度出發，提出解決台灣問題的方案，實際上在台灣面臨兩大反對勢力，一股力量是「台獨」勢力，另一股是既「反台獨」又「反共」，不認同大陸的政治制度，他稱，「這兩者是不一樣的，要釐清二者之間的關係」。

中評社報導，趙全勝日前參加「中美關係中的台灣問題」研討會，他指出，複合型競爭合作共存模式最符合目前中美狀態。美國的一個中國政策雖然不變，但卻在很多具體做法上有了很多變化，衝擊著一個中國的底線。而中國大陸則應該仔細體會中共總書記習近平有關解決台灣問題方案的講話，在台灣問題上要有新思維。

談及美國印太戰略，他指出，對美國來說，「台灣牌」成本低，效益高，打了似乎也沒關係。但怎麼能讓美國成本高一點則值得大陸認真思考。事實上，中國對美國打「台灣牌」的動力和決心以及方法有時會有一廂情願的想法。中國希望不與美國發生衝突，多與美國合作，希望美國內部友中力量超過友台力量，但希望不等於現實，要看到美國做法，例如去年通過的台灣旅行法的嚴重性。

在台灣問題上大陸如何應對美國，趙全勝提出了幾個想法：第一，多層次，包括領導人峰會，外交互動中反覆傳達中國大陸在台灣問題上的立場；二，要明確有底線警告，並不厭其煩地警告；三，如果美國在台灣問題上跨越紅線，要有心理準備和反制措施。

說到大陸的對台政策，趙全勝表示，要仔細體會習近平有關解決台灣問題方案的講話，在台灣問題上要有新思維：一是要啟動民間大範圍多層次關於台灣方案的討論和互動，不但包括大陸，而且也包括台灣島內和海外華人；二是要賞罰分明，對台獨分子要明確打擊，好處和優惠要給一般的民眾和同意兩岸統一的人士；三是思維上要思變。實際上在台灣有兩大反對勢力，一股力量是台獨勢力，另一股是既反台獨又反共，不認同大陸的政治制度。

他說明，這兩者是不一樣的，要釐清二者之間的關係。這樣才能真正從一國兩制的角度出發，提出解決台灣問題的方案。

美國美利堅大學國際關係學院教授兼亞洲研究理事會主席趙全勝。圖／翻攝自中評社
美國美利堅大學國際關係學院教授兼亞洲研究理事會主席趙全勝。圖／翻攝自中評社
分享

台獨習近平一國兩制
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

王毅會容克 鋪路李克強訪歐

2019-03-20 09:56

一國兩制…港人信心跌到新低

2019-03-20 00:06

陳明通評大陸對台政策 「時間到了就夾起來配」

2019-03-19 23:57

胡春華職務 出現新變動

2019-03-20 10:25

孟宏偉妻指 有港商想誘她離開法國

2019-03-20 09:43

歐盟促陸開放市場 將要求承諾時間表

2019-03-20 00:17

陸媒：美國用「切香腸」方式提升美台關係

2019-03-19 21:02

大陸近千座城鎮出現萎縮 未來恐現「鐵銹帶」荒涼景象

2019-03-19 19:58

中共空軍推動「士官隊伍」成作戰主力

2019-03-19 19:55

人民日報：民進黨人封殺陸劇 自己卻偷偷看

2019-03-19 19:12

英智庫報告：香港生活成本全球最高

2019-03-19 16:53

港大調查：港人對「一國兩制」信心跌至新低

2019-03-19 16:42

管濤：逆周期調控下 人民幣易升難跌

2019-03-19 14:33

倡民主協商 時殷弘：必要時也可繞過任何國民黨政府

2019-03-19 14:07

新華社二批蔡英文：「維持現狀」暴露「兩國論」底色

2019-03-19 13:35

南投縣長林明溱明訪北京 「農產品準備好了」

2019-03-19 13:18

滬指半日跌6點 深成指跌10點

2019-03-19 12:04

2018年國際專利申請 華為逾5000項 全球最多

2019-03-19 11:51

世維會斥中共新疆白皮書：沒人自願去「再教育營」

2019-03-19 11:42

玻璃心又碎了！日企包裝印中華民國國旗 陸網友抗議

2019-03-19 11:24

因應南海危機 中共空軍至少裝備128架殲-16

2019-03-19 10:51

賴清德參選 親中港媒：兩岸警報更響

2019-03-19 10:34

培養擁護中共人才 習：從娃娃抓起

2019-03-19 09:57

新華社點名蔡英文：羅織罪名構陷一國兩制

2019-03-19 09:46

不怕罰 凌友詩：蔡政府是殺一儆百

2019-03-19 00:52

發表白皮書 新疆反恐5年抓1.3萬人

2019-03-19 00:52

測試新系統凸槌 港鐵半夜對撞 40年來首次

2019-03-19 00:52

習近平訪義見教宗？ 方濟各願會面

2019-03-19 00:52

緊抓意識形態 習近平：思想政治課從娃娃抓起

2019-03-18 22:32

新華社：民進黨苟延殘喘 結局是西風瘦馬、日暮途窮

2019-03-18 21:14

中共治疆改以「扶持」伊斯蘭教 遏制恐怖、極端主義

2019-03-18 19:01

美國之音：大陸反衛星技術強 瞄準美軍軟肋

2019-03-18 15:39

兩會才剛剛落幕 長沙副市長就落馬

2019-03-18 15:28

中俄「冰上絲路」黑龍江大橋 中方口岸開工

2019-03-18 15:28

陸發布新疆反恐白皮書 5年抓近1.3萬人

2019-03-18 15:04

中共發布新疆白皮書 稱嚴厲打擊極端主義

2019-03-18 11:15

陸問題零食好扯「肥牛辣條」無牛肉「蝦扯蛋」沒蝦沒蛋

2019-03-18 10:51

凌友詩受訪再開砲：蔡政府處罰我 是想殺一儆百

2019-03-18 10:28

中金：減稅對上市公司盈利影響3%至9%

2019-03-18 10:11
看更多

熱門文章

花1375萬買到「露天」別墅 她訴：竟然沒有屋頂！

2019-03-19 16:26

大陸近千座城鎮出現萎縮 未來恐現「鐵銹帶」荒涼景象

2019-03-19 19:58

被稱「半個內地人」王耀慶怒回一句話 陸網友爽翻

2019-03-19 13:53

打臉北京 達賴喇嘛：轉世靈童或將在印度

2019-03-19 11:40

陸警公布通緝犯兒童時期照片 稱他五官不會變

2019-03-19 20:09

影／陸老農秀愛犬 「犬中之王」發狠能咬死藏獒

2019-03-19 17:51

狂！越南女子身纏11億元闖關大陸 遭安檢神器識破

2019-03-19 16:20

港大調查：港人對「一國兩制」信心跌至新低

2019-03-19 16:42

人民日報：民進黨人封殺陸劇 自己卻偷偷看

2019-03-19 19:12

因應南海危機 中共空軍至少裝備128架殲-16

2019-03-19 10:51

因暗黑系妝容被地鐵拒載 陸爆發「哥德式」抗議潮

2019-03-19 20:13

玻璃心又碎了！日企包裝印中華民國國旗 陸網友抗議

2019-03-19 11:24

陸媒：美國用「切香腸」方式提升美台關係

2019-03-19 21:02

太恐怖 廣州女大生化「哥特妝」地鐵要求卸妝才可進入

2019-03-19 13:37

中共空軍推動「士官隊伍」成作戰主力

2019-03-19 19:55

大陸21省份 非洲豬瘟疫情解除封鎖

2019-03-19 21:26

一國兩制…港人信心跌到新低

2019-03-20 00:06

港媒：中國近三分之一城市人口萎縮

2019-03-19 16:06

男當街捅死女友與閨密 致電友人：明天肯定上新聞

2019-03-19 17:36

倡民主協商 時殷弘：必要時也可繞過任何國民黨政府

2019-03-19 14:07

佔山為王 仿榮國府 黑龍江富豪建「曹園」

2019-03-19 15:56

陳明通評大陸對台政策 「時間到了就夾起來配」

2019-03-19 23:57

港留學生投稿日本《JUMP》漫畫雜誌 畫風被網友推爆

2019-03-19 22:35

新華社二批蔡英文：「維持現狀」暴露「兩國論」底色

2019-03-19 13:35

英智庫報告：香港生活成本全球最高

2019-03-19 16:53

2018年國際專利申請 華為逾5000項 全球最多

2019-03-19 11:51

回應港鐵撞車事故 港特首：港鐵責無旁貸

2019-03-19 18:33

世維會斥中共新疆白皮書：沒人自願去「再教育營」

2019-03-19 11:42

胡春華職務 出現新變動

2019-03-20 10:25

中國首座跨地震斷層橋梁 海南「海文大橋」通車

2019-03-19 19:07

大陸結婚率創5年新低 上海最不想婚

2019-03-19 15:23

車廂嚴重變形…宛如「屍速列車」網友諷：史詩式撞擊

2019-03-19 13:24

童病死國學校家長質疑延誤送醫 校方：你家殺業重

2019-03-19 17:54

加速年輕化 騰訊傳裁員10%中階幹部

2019-03-19 15:57

小米報喜 去年賺進400億

2019-03-19 23:59

華東「第三通道」 廬銅鐵路開通

2019-03-20 02:05

疑走私北韓 丹東海關查獲仿冒勞力士手錶近300塊

2019-03-19 14:36

大陸公民通關 大型口岸縮短10分鐘

2019-03-20 02:05

中歐峰會 聚焦市場開放

2019-03-19 23:06

中國戰機海南墜毀 分析：帶出事故以外問題

2019-03-19 15:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top