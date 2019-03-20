胡春華職務 出現新變動

2019-03-20 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



據微信公號「政知道」消息，3月19日，中共《國務院辦公廳關於調整國家防汛抗旱總指揮部組成人員的通知》發布，國務委員王勇出任總指揮。此前總指揮一職由國務院副總理胡春華擔任。

去年6月，《國務院辦公廳關於調整國家防汛抗旱總指揮部組成人員的通知》發布，胡春華出任總指揮。副總指揮5人，分別是國務委員王勇，水利部部長鄂竟平，應急部黨組書記、副部長黃明，中央軍委聯合參謀部副參謀長馬宜明，國務院機關黨組成員高雨。

最新這次調整，胡春華不再擔任總指揮，原副總指揮王勇出任總指揮。新任副總指揮有4人，黃明、鄂竟平、馬宜明繼續擔任，國務院副秘書長孟揚新任副總指揮。

胡春華1963年出生，曾長期在西藏任職，出任西藏自治區黨委常務副書記，後歷任共青團中央書記處第一書記，河北省委副書記、省長，內蒙古自治區黨委書記、自治區人大常委會主任。2012年成為中央政治局委員，廣東省委書記，去年出任國務院副總理、黨組成員。

王勇於2013年由國務院國有資產監督管理委員會主任、黨委書記轉任國務委員。目前，國務院共5位國務委員，分別是魏鳳和、王勇、王毅、肖捷、趙克志。

值得注意的是，此前，時任國務院副總理汪洋、時任國務院副總理回良玉都曾擔任國家防汛抗旱總指揮部總指揮。

除此之外，還有一項重大調整，本次組成人員的調整中公佈，國家防汛抗旱總指揮部辦公室設在應急部，承擔總指揮部日常工作，辦公室主任由應急部防汛抗旱司司長李坤剛擔任。此前，國家防汛抗旱總指揮部在水利部單設辦事機構，具體工作由水利部承擔。