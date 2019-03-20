一國兩制…港人信心跌到新低

2019-03-20 00:06 聯合報 香港特派員 聯合報 香港特派員 李春 ／香港報導



香港大學最新民調顯示，港人對「一國兩制」信心跌至新低。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

香港最新民調顯示，香港人對香港前途和「一國兩制」的信心下降到新低，更有立法會議員在討論「粵港澳大灣區規劃」時，擔心大灣區影響香港的「一國兩制」。

香港大學民意研究計畫發表最新民調，顯示香港市民對香港特區及北京當局的信任程度，以及對香港前途和「一國兩制」的信心均下跌。

今年二月底至三月初進行的民調，以電話隨機訪問約千名市民。結果顯示，市民對特區政府的信任淨值，較兩個月前大跌十九個百分點，至負十二個百分點；對北京當局的信任淨值，亦較半年前大跌十五個百分點，至負十五個百分點。

香港民研計畫高級數據分析師戴捷輝表示，兩者皆是現任特首林鄭月娥上任以來新低。

同時市民對香港前途的信心，淨值大跌十五個百分點，至負十六個百分點，是一九九四年以來的新低；對「一國兩制」的信心淨值亦下跌十個百分點至負十四個百分點。

戴捷輝分析數據時說，越年輕的香港受訪者，越不信任北京當局，亦對港前途及「一國兩制」越沒有信心。

香港立法會昨天召開聯席會議，討論「粵港澳大灣區發展規劃綱要」。立法會議員莫乃光說，擔心港府會否優先推行大灣區的政策，將推行對香港有利的政策放在次要位置；立法會議員楊岳橋則擔心，香港與大陸融合，港府未能堅持「一國兩制」。

港府政制及內地事務局長聶德權回應說，大灣區規劃綱要提及港澳的優勢在於「一國兩制」，港府定會秉持兩制的實施。