陸媒：美國用「切香腸」方式提升美台關係

2019-03-19 21:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



美國在台協會處長酈英傑與我外交部長吳釗燮19日共同舉行記者會，宣佈美台將成立「印太民主治理諮商機制」，作為雙方定期的對話機制。大陸官媒環球時報發布社評稱，美國在用「切香腸」的方式提升美台關係，增加對北京的長痛，大陸方面要勇於應對台海局勢的挑戰，堅決把握對台主導權和主動權。

環時社評稱，這是美國在台協會處長40年來首次在台外交部與台外交部長共同舉行記者會，這本身構成了一種打破。這是美國在用「切香腸」的方式對美台關係做提升，美台關係將對台海形成的下一個嚴重危機點應是美國對台可能的大規模軍售案。台媒報導當局已決定耗資3200億新台幣，購買美國F-16V戰機、M1A2主戰坦克等，如果美國批准售台這些進攻型武器，大陸料將做出激烈的反應。

社評稱，隨著美方打破規矩，美台相互勾結的動作勢必逐漸增多，大陸如果總盯著雙方官員說了什麼話，又有什麼小動作，肯定會很累。而且我方會受他們牽制，陷入被動。

大陸這幾年增加對台海熱點議題的主動引導，越來越多地將台當局置於博弈的被動地位，這樣的趨勢需要延續下去。大陸應當在整個台海局勢中唱主角，把台當局徹底擠到邊緣位置上去，使得他們說什麼話越來越不具有實際意義，直到美台官員一起說什麼話也變得不那麼重要了，這應是大陸對台海的佈局方向。

這當中有兩點最重要，一是實際拉近兩岸民眾的心理距離，爭取台灣民眾對九二共識的認同與支持。二是加緊軍事鬥爭準備，對法理台獨和美國高強度干預台海局勢進行強有力的遏制。

社評稱，「31條惠台措施」很有效果，開闢了台灣民間繞開民進黨當局與大陸直接推動兩岸一體化的新空間。這對台當局將形成長期的打擊，大陸應沿著這個思路進一步擴大操作面。

其次是大陸軍機繞台飛行也卓有成效，今後環繞台灣的軍事行動有必要與未來可能的奪島軍事鬥爭更多結合起來，增加那些軍事行動的奪島訓練性質，或者阻止美國軍事干預台海局勢的演練性質。