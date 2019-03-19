大陸近千座城鎮出現萎縮 未來恐現「鐵銹帶」荒涼景象

2019-03-19 19:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



人口增減直接影響一座城市的榮枯。據報導，2108年，廣東常住人口增加177 萬人，已連續四年人口年增長超過百萬人。與此同時，大陸卻有近三分之一、約1,000座城鎮的人口出現萎縮。研究人員警告，若不善加處理，美國「鐵銹帶」（rust belt）的城鎮荒涼景象，未來恐將在中國上演。

《21世紀經濟報導》指出，根據廣東省統計局及《2019廣東統計概要》的數據，2018年廣東常住人口增加177萬，連續第四年人口增加超過百萬人。

報導稱，受出生率下降影響，人口自然增長的貢獻正在減弱，2018年廣東人口自然增長的數量由前一年的101.53萬人減至92.76萬人，這也代表，廣東人口增長相當大一部份來自於外地人口移入。

其中，珠三角九大城市中，廣州與深圳去年人口分別增加40.6萬、49.83萬，佛山和珠海分別增加24.9萬和12.57萬，其餘五座城市則只增加數萬人口。

而在廣東、江蘇、山東、浙江四個經濟大省中，2018年江蘇常住人口增長21.4萬人，浙江增長80萬人，山東增長41.4萬人。廣東人口增量超過其他三省之和。

報導指出，2018年廣東人口自然增長92.76 萬人，從外地移入的人口則達84.24萬人。這代表大陸其他地區將面對人口外流壓力。例如，山東2018年自然增長60.96萬人，但人口總數卻只增加41.41萬人，亦即有19.55萬人流出。

香港南華早報則指出，清華大學建築學院副研究員龍瀛及其研究團隊，利用衛星影像監測中國3,300個城鎮夜間燈光密度。結果發現，2013年至2016年間，有28%城鎮的燈光密度下降。

龍瀛估計，中國有938個城市正在萎縮，數目居世界各國之冠。他指出，大陸2020年人口普查數據，將讓外界進一步瞭解，情況是否進一步惡化。

報導稱，中國衰退壓力最大的城市，包括高度仰賴自然資源的地區，例如黑龍江產煤大城鶴崗。也包括一些轉型中的城市，例如，號稱是全球最大小商品批發市場的浙江義烏。

龍瀛強調，城市規劃官員大多假設中國的城鎮都會無限期擴張，並以此勾勒未來發展藍圖。

但龍瀛及其團隊審視60多地的城市計畫，發現多數計畫背離現實，推出的基礎建設方案和工商住宅發展項目，與人口趨勢背離。調查還發現，近90%官員表示遭受壓力，必須用樂觀預期來擘劃城市發展願景。