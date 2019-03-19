中共空軍推動「士官隊伍」成作戰主力
中共空軍正強化並推動士官隊伍建設，官媒報導，空軍從作戰需求出發，讓士官隊伍在空軍戰略轉型建設中的地位作用進一步凸顯。官媒並透露，近年士官隊伍在警巡東海、戰巡南海、前出西太、繞島巡航等重大任務中發揮了不可替代的作用。
新華社報導，18日下午，空軍在北京舉行「全軍士官優秀人才獎」頒獎儀式。空軍司令員丁來杭、政委于忠福為9名一等獎獲獎士官和20名二、三等獎獲獎士官代表頒發證書。這個「全軍士官優秀人才獎」是專門為士官設置的獎項。這次評選，空軍有1116名士官獲獎，其中9人獲得一等獎。他們有圓滿完成重大演訓任務的打仗骨幹、有比武競賽勇奪桂冠的精武標兵，有日常訓練的專業尖子，還有「官改兵」崗位的典型代表。
空軍政治工作部兵員和文職人員局相關負責人表示，士官隊伍是非常基礎的骨幹力量。改革調整後，士官隊伍已成為空軍部隊「數量大頭」和「力量重頭」，規模結構、崗位職能和素質標準都發生了深刻變化。
報導稱，空軍全面打造一支精武強能、矢志打贏的士官人才隊伍。從作戰需求出發推動士官隊伍建設，在士官人才「選、訓、用、管、退」的全鏈路上聚力攻堅。
圍繞打仗，空軍貫徹軍民融合戰略拓寬引才聚才渠道，與18所地方高職院校開展定向培養士官合作，盤活人才資源；每年組織士官培訓和職業技能鑒定，突出「官改兵」崗位士官的選拔培養，把士官推向作戰訓練任務一線加鋼淬火；突出軍事鬥爭準備一線，為前沿部隊和重點建設部隊傾斜選調補充專業骨幹，充實一線作戰力量。
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