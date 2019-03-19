人民日報：民進黨人封殺陸劇 自己卻偷偷看

2019-03-19 19:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



大陸官媒接二連三抨擊民進黨政府，人民日報海外版今天也以「騰訊要登台，民進黨上演驚聲尖叫」（日月談）文章，嘲諷民進黨人「說一套做一套」，且套路很清楚，對兩岸經濟和文化領域正常交流的打壓，最終都能以「莫須有」的罪名，歸結到政治因素上去。

文章稱，民進黨主席卓榮泰14日稱：「中國文化事業入侵台灣，要左右台灣人心思想，長期以來都是」。又如愛奇藝，已通過代理商在台落地，民進黨立法院黨團書記長鄭運鵬仍然稱之為「不合法的媒體」，還說其兒童頻道內容使用簡體字，會慢慢影響台灣文化云云。

文章表示，愛奇藝等「看劇神器」，在台灣廣受民眾尤其是年輕人的歡迎。愛奇藝台灣站設有連續劇、電影、綜藝和動漫等頻道，不少電視劇是和大陸同步播出的。近兩年來，就連嘴邊時常掛著「統戰」二字的民進黨人士，也無法抵擋大陸劇的魅力，言談舉止中很自然就透露了這個秘密。

台行政院長蘇貞昌在「九合一」選舉前，曾用「延禧攻略」中「爾晴」一角來諷刺藍營政治對手，讓台灣網友直諷說：「還敢看大陸劇，不是說統戰嗎」？蔡英文也透露說，她追過大陸拍的「延禧攻略」、「如懿傳」、「甄嬛傳」等宮鬥劇。

但民進黨人「說一套，做一套」，矛盾與虛偽一覽無遺。號稱是「資訊開放社會」，獨獨對大陸媒體橫挑鼻子豎挑眼；號稱講究民主平等，獨獨對陸配的待遇不願意一視同仁反而百般刁難；遇事就指責大陸懷有「政治目的」，自己卻處處泛政治化來設防抹紅；號稱「維持現狀」，但一直用漸進手腕挖掘兩岸交流利基。

有人認為，民進黨從各個方面圍堵來自大陸的影響和正常民間交流，現在已是草木皆兵的「民盡擋」。2020年大選在即，大陸視頻平台要在這個節骨眼入台，讓台當局格外緊張。一緊張，除了上演「驚聲尖叫」劇情，還會下意識踩刹車。

文章引述業內人士吐槽，台灣並沒有像騰訊這樣大規模的視頻平台，由於影視資源跟不上，台灣許多電視劇種自廢武功，整體製作規模不斷縮小。而台灣媒體在新技術方向上的發展日漸消沉，跟綠營政客的閉門造車不無關係。

這些年，大陸傳媒行業的發展日新月異，像抖音的國際版tik tok，更是在新技術和開放思路的雙重支持下混得風生水起。島內很少有人思考，為何騰訊市值2017年底就突破5000億美元大關，身價直逼台灣GDP總產值的水準？