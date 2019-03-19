英智庫報告：香港生活成本全球最高

2019-03-19 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 李春 ╱即時報導



一份最新的全球生活開支成本報告說，香港、新加坡和巴黎並列全球生活成本最高的城市，其中，香港是連跳三格，首度居冠。

英國「經濟學人」智庫（EIU）剛發表年度全球生活開支成本報告，在全球133個城市中，香港排名上升三位，跟新加坡、巴黎並列全球生活成本最高的城市。這是有這項調查30多年來，首次三個城市同時登頂。

研究是以133個城市一般生活開支的升跌，如麵包等150項品或服務的價格，與作為基準的紐約比較，最後評出名次。

負責研究的EIU學者Roxana Slavcheva表示，排名反映全球化影響下，加上全球消費模式日趨相似，各城市生活開支也愈來愈貴。她預測，即使有城市生活開支較低，未來因公共服務及交通費等上升，也會推高生活費。

EIU指，排行榜頭十的城市當中，以亞洲、歐洲為主；美國城市因美元走強，生活成本也顯得較高，當中升幅最顯著是三藩市及休斯頓。至於受到經濟動盪、價格下降及貨幣走弱的城市，會令生活成本大跌，例如布宜諾斯艾利斯、聖保羅和伊斯坦堡。

今次評比中排第四是瑞士蘇黎世，日本大阪及瑞士日內瓦均列第五，之後是首爾、哥本哈根、紐約、特拉維夫等。其中，特拉維夫位於以色列，5年前排第28位，今年就跟洛杉磯同列第十。