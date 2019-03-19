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倡民主協商 時殷弘：必要時也可繞過任何國民黨政府

2019-03-19 14:07聯合報 記者許依晨╱即時報導

中共總書記習近平今年初提出的「習五點」中，倡議兩岸應該開展廣泛深入的「民主協商」，中國人民大學國際關係學院教授、大陸國務院參事時殷弘日前指出，以此不僅能撇開台獨之心不死、推進漸進台獨的所有民進黨政府，而且必要時還能繞過堅持不獨不統、保持長久分立的任何國民黨政府。

中評社報導，時殷弘在參加研討會時指出，習近平提出民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排的鄭重倡議，是四十年來中國的台灣問題政策的一項真正創新性的重大發展。

時殷弘解釋，習近平所提出的這項倡議的根本要旨在於以這樣的協商和制度性安排為政治依據甚而法理依據，以此不僅撇開台獨之心不死、推進漸進台獨的所有民進黨政府，而且必要時繞過堅持不獨不統、保持長久分立的任何國民黨政府，合法正當地推進實現基於兩岸人民根本共識的和平統一。

他表示，一定要持之以恒和恰當地努力構建這廣泛深入的協商和制度性安排，此乃爭取台灣人心的要徑和最終實現中國統一的要徑，同時也是杜絕美國大規模軍事干涉可能性的可靠戰略選擇。

另一方面，時殷弘指出美國政府在台灣問題上的政策變化。他說，川普執掌美國行政權以來，中美關係形勢和美國對華政策目標已發生巨變。形勢巨變在貿易陣線上，也在戰略陣線、政治陣線和意識形態陣線上。

他稱，川普政府近乎全面加劇對華競鬥、施壓和鉗制，包括顯著加強美台軍事合作、對台灣的政治和外交支持和在台灣海峽的美國軍事示威，愈益迫近中國的核心利益底線。雖然川普在中國的堅決鬥爭下，早早言不由衷地表示將信守美國自己的「一個中國」政策，但愈益顯著地側重於：台灣地位未定；台灣關係法，支持台灣維持自衛能力；台灣問題必須和平地對待，不能使用武力；支持台灣民主化；支持台灣拓展國際政治經濟甚或外交空間。

他說，與之相應，台灣蔡英文當局加劇對大陸的敵對態勢，公然否定一個中國原則、九二共識和一國兩制主張。時殷弘認為，與過去六年的情況相比，中國的戰略陣線預料將顯著收縮。在這陣線上，只有台灣事務操作和與美國的軍備競爭才會被當作與其他戰略事務相比的優先，而且即使它們本身也可能變得比晚近的過去溫和和更有策略。就此而言，習近平在1月2日關於台灣問題的綱領性演講內的相關重大內涵表明，這正在成為戰略策略現實。

中國人民大學教授時殷弘。聯合報系資料照
中國人民大學教授時殷弘。聯合報系資料照
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