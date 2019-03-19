新華社二批蔡英文：「維持現狀」暴露「兩國論」底色

2019-03-19 13:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



中共官媒「新華社」連兩天點名二度批判總統蔡英文，撰稿人皆署名「新華社記者」，第一篇是18日刊出「汙名化『一國兩制』能走多遠」，第二篇於19日刊出「『維持現狀』說的『兩國論』底色」。第一篇約1600字，第二篇約1500字。

新華社今天（19日）刊出的第二篇題為「『維持現狀』說的『兩國論』底色」評論，再度點名批判蔡英文，文中指出民進黨當局破壞兩岸關係現狀有三大罪狀。

一是，蔡英文口口聲聲說「維持現狀」，但上台近3年來，始終不承認「九二共識」，單方面破壞兩岸關係和平發展的政治基礎，導致兩岸關係處於冰凍狀態，聯繫溝通和協商機制中斷，經濟合作制度化進程停滯，各領域交流合作放緩，兩岸同胞切身利益受到損害。

二是，民進黨上台後不斷操弄「去中國化」議題，從清明節取消遙祭黃帝陵、降低鄭成功收復台灣祭典規格、鼓吹推動「故宮台灣化」，到新歷史課綱大幅縮減中國史、《開羅宣言》不列入教材，再到縱容「台獨」勢力推動「東京奧運正名公投」，種種做法均意圖割裂兩岸之間的歷史、文化聯繫，改變兩岸同屬一中，破壞兩岸同胞感情。

三是，蔡英文與民進黨當局主動充當外部勢力反華的棋子，嚴重破壞兩岸互信：提升美台交往層級、加強與美軍事合作、主動提出與日本進行「安保對話」；在接受外媒採訪時極力渲染台海軍事緊張氣氛，妄言「中國武力威脅是區域性甚至全球性的」，挑唆其他國家「共同站出來」對大陸施壓。

評論指出，一方面否認兩岸同屬一個中國，應共同謀求國家統一，另一方面又大肆兜售「中華民國台灣」這一來歷不明、毫無法理依據的新名詞，形塑「兩岸兩國」的「新語境」。蔡英文的所作所為，已自動暴露其「維持現狀」說的「兩國論」底色，引起台灣內外輿論高度警覺。

新華社第一篇批判蔡英文評論，題為「汙名化『一國兩制』能走多遠」於18日刊出，文中指出，反制「一國兩制」指導綱領，通篇充斥對「一國兩制」的抹黑和對大陸的敵意。在其汙名化解讀下，「一國兩制」成了吞沒台灣的洪水猛獸，探索「一國兩制」台灣方案等同於逼台灣簽城下之盟。

評論直接點名蔡英文，批評她羅織罪名構陷「一國兩制」，其實暴露的是她面對浩然大勢和泱泱民意，自己內心巨大的惶恐。