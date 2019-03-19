南投縣長林明溱明訪北京 「農產品準備好了」

2019-03-19 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



南投縣農產運銷公司總經理周義雄，明天將陪同縣長林明溱一同出訪北京、浙江杭州等地，爭取將目前現有的產品清單換成訂單外，強調未來不僅要打開國內外市場管道，更納入全縣13鄉鎮的農特產品，進行全方位的行銷推廣，未來尤其希望能打開日本及東南亞的市場。

周義雄說，農產運銷公司早期為南投縣政府獨資的肉品市場，以肉品拍賣及電宰服務為主，102年轉型為農產運銷公司，都是為了將人帶進來、將農產品賣出去，讓農民都有錢賺，這也是未來他將努力的方向，上任後將在最短的時候與同仁一起打拼，為南投農產行銷努力。

這次在縣長期許本著「貨出去、人進來」的理念，農產運銷公司未來要走出單一肉品行銷的面向，幫助農民行銷各鄉鎮的農特產品，縣府要求南投肉品市場調整為農產運銷公司，透過全面的平台，將南投農產品行銷到新南向、中國大陸、日本、韓國等國家，幫助農民將最優質的南投農產推銷出去。