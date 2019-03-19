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六都多達9萬間房屋賣不掉！9成以上是這兩種房子

南投縣長林明溱明訪北京 「農產品準備好了」

2019-03-19 13:18聯合報 記者黑中亮╱即時報導

南投縣農產運銷公司總經理周義雄，明天將陪同縣長林明溱一同出訪北京、浙江杭州等地，爭取將目前現有的產品清單換成訂單外，強調未來不僅要打開國內外市場管道，更納入全縣13鄉鎮的農特產品，進行全方位的行銷推廣，未來尤其希望能打開日本及東南亞的市場。

周義雄說，農產運銷公司早期為南投縣政府獨資的肉品市場，以肉品拍賣及電宰服務為主，102年轉型為農產運銷公司，都是為了將人帶進來、將農產品賣出去，讓農民都有錢賺，這也是未來他將努力的方向，上任後將在最短的時候與同仁一起打拼，為南投農產行銷努力。

這次在縣長期許本著「貨出去、人進來」的理念，農產運銷公司未來要走出單一肉品行銷的面向，幫助農民行銷各鄉鎮的農特產品，縣府要求南投肉品市場調整為農產運銷公司，透過全面的平台，將南投農產品行銷到新南向、中國大陸、日本、韓國等國家，幫助農民將最優質的南投農產推銷出去。

南投農業處日前已盤整各鄉鎮農會農產品品項，特別是縣內最主要蔬果茶、香蕉、甜柿、紅龍果及茭白筍等經濟作物的產期，準備集結成清單名錄，將隨著縣長出訪大陸國台辦，希望能打開農產品及農產加工品的登陸口岸，直接與大陸各省通商爭取合作，爭取未來3年每年採購定量的農產品或生鮮蔬果。

南投縣農產品明將隨著縣長出訪大陸，希望能打開農產品及農產加工品的登陸口岸。記者黑...
南投縣農產品明將隨著縣長出訪大陸，希望能打開農產品及農產加工品的登陸口岸。記者黑中亮／攝影
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南投農產運銷總經理周義雄強調未來主要工作，不僅要打開國內外市場管道，更要為農民爭...
南投農產運銷總經理周義雄強調未來主要工作，不僅要打開國內外市場管道，更要為農民爭取訂單。記者黑中亮／攝影
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南投縣農產品明將隨著縣長出訪大陸，希望能打開農產品及農產加工品的登陸口岸。記者黑...
南投縣農產品明將隨著縣長出訪大陸，希望能打開農產品及農產加工品的登陸口岸。記者黑中亮／攝影
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肉品農民北京
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