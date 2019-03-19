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世維會斥中共新疆白皮書：沒人自願去「再教育營」

2019-03-19 11:42聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

中共國務院新聞辦公室昨日發布《新疆反恐、去極端化鬥爭與人權保障》，白皮書稱進入再教育營的人員包括受極端思想影響但「尚不構成犯罪的人員」、自願接受培訓的人員以及刑滿釋放前經評估仍有社會危險性的人員。

美國之音報導，海外維吾爾人組織世界維吾爾代表大會批駁了白皮書中的諸多說法，稱白皮書「顛倒黑白」，並表示沒人自願接受「再教育」。

中共官方的白皮書稱，中國政府在新疆的反恐怖主義和去極端化鬥爭，「是國際社會反恐怖鬥爭的重要組成部分，完全符合聯合國打擊恐怖主義、維護基本人權的宗旨和原則。」

總部設在德國慕尼黑的世界維吾爾代表大會組織的發言人迪裡夏提說：「中國顛倒黑白，反恐是鎮壓維吾爾人的政治藉口，消除信仰、徹底漢化是所謂去極端化的真實目的。」

迪裡夏提表示，中國政府發表的這份白皮書是為在新疆推行的極端政策，尋求國際社會的支援和掩蓋踐踏人權的行為：「也是為了配合中國政府在聯合國人權理事會，就有關在當地建立在教育集中營，迫害維吾爾人進行辯解的一部分。」

白皮書說，「教培中心」（即「再教育營」）是「依法設立的教育培訓機構」，目的是「教育挽救」相關人員，避免他們成為 「恐怖主義、極端主義犧牲品」 ，並表示有部分學員是自願前往的。

世維會網站引用一名哈薩克族人言論稱：「在新疆被抓的人有科學家、藝術家、作家、老師，還有商人、警察、公務員、80歲的老人，一字不識的家庭婦女，這些人都不是恐怖分子。」

而美國之音則報導，世維會稱：「這些營地裡沒有人是自願去的。」

世維會又指出，所謂「依法設立」的說法是完全錯誤的。中國在2018年修訂了「去極端化條例」，目的是為這些營地提供法律基礎，而這些拘禁設施早在法律修訂一年多以前就建成了。

中共官方白皮書稱，進入再教育營的人員包括受極端思想影響但「尚不構成犯罪的人員」、...
中共官方白皮書稱，進入再教育營的人員包括受極端思想影響但「尚不構成犯罪的人員」、自願接受培訓的人員。（新疆司法行政微博照片）
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世維會則稱，稱白皮書「顛倒黑白」，並表示沒人自願接受「再教育」。反恐是鎮壓維吾爾...
世維會則稱，稱白皮書「顛倒黑白」，並表示沒人自願接受「再教育」。反恐是鎮壓維吾爾人的政治藉口，消除信仰、徹底漢化是所謂去極端化的真實目的。（德國之聲資料照片）
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反恐新疆人權
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