培養擁護中共人才 習：從娃娃抓起

2019-03-19 09:57 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中共有意加強對大陸青少年的意識形態管控，中共總書記習近平昨主持召開「學校思想政治理論課教師座談會」，指出必須培養一代又一代擁護中共領導和中國社會主義制度的人才，並強調「從學校抓起、從娃娃抓起」。

據香港明報報導，習近平在座談會上表示，必須培養一代又一代擁護中共領導和中國社會主義制度、立志為中國特色社會主義事業奮鬥終身的有用人才，「在這個根本問題上，必須旗幟鮮明、毫不含糊，這就要求我們把下一代教育好、培養好，從學校抓起、從娃娃抓起」，「引導學生扣好人生第一粒扣子」。

習又提到「傳導主流意識形態，直面各種錯誤觀點和思潮」，要求學校黨委書記、校長要帶頭推動思政課建設。各地區各部門負責人要積極到學校去講思政課。

中共中央政治局分管意識形態工作的常委、中央書記處書記王滬寧，以及主掌思政課的中辦主任丁薛祥，皆出席會議，顯示規格很高。

報導指，大陸的大中小學以至研究生課程都開設有各類思想政治課程，其中屬於義務教育階段的小學和初中，早年分別使用「品德與生活」和「思想品德」之名，從2016年起已統一更改為「道德與法治」。

大陸高中的思政課主要有「經濟生活」、「政治生活」、「文化生活」、「生活與哲學」4門課程，多為高考必考科目。

各大學均須將一定數目的思政課列入必修課，主要包括「馬克思主義基本原理概論」、「毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論」等。