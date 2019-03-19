新華社點名蔡英文：羅織罪名構陷一國兩制

2019-03-19 09:46 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



蔡英文總統日前提出反制「一國兩制」指導綱領，中共正部級官媒新華社昨發表評論，直接點名蔡英文，批評她「羅織罪名構陷一國兩制」。

該篇題為「汙名化一國兩制能走多遠」評論指出，反制「一國兩制」指導綱領，通篇充斥對「一國兩制」的抹黑和對大陸的敵意。在其汙名化解讀下，「一國兩制」成了吞沒台灣的洪水猛獸，探索「一國兩制」台灣方案等同於逼台灣簽城下之盟。

評論宣稱，和平統一，是平等協商、共議統一。「話說得再清楚明白不過，何來單方面破壞現狀？哪有強迫台灣接受？」

話鋒一轉，評論直接點名蔡英文，批評她羅織罪名構陷「一國兩制」，其實暴露的是她面對浩然大勢和泱泱民意，自己內心巨大的惶恐。

評論指，自去年民進黨在台灣九合一選舉中慘敗之後，蔡英文攻擊大陸、升高對抗的動作相當搶眼，其真實意圖早已是司馬昭之心路人皆知，無非是藉製造仇恨意識和危機意識騙取選票。

評論又批評，蔡英文和民進黨當局選擇與時代潮流對抗、與主流民意對立，如此逆大勢、棄正道、悖民心，靠汙名化「一國兩制」求得政治上的苟延殘喘，其結局終將是西風瘦馬，日暮途窮。