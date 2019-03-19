發表白皮書 新疆反恐5年抓1.3萬人

2019-03-19 00:52 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



新疆「再教育營」受國際社會關注，大陸國務院新聞辦十八日發布白皮書，說明新疆反恐情況，回應外界質疑。圖為二○一七年底新疆喀什街頭警察巡邏情況。 （美聯社資料照片） 分享 facebook

就在西方各國抨擊「再教育營」，聯合國再度關注新疆人權問題之際，大陸國務院新聞辦公室昨首度以反恐為題，發表「新疆的反恐、去極端化鬥爭與人權保障」白皮書，強調中國大陸在新疆嚴厲打擊各種恐怖主義，有效遏制恐怖活動，自二○一四年以來已抓獲暴恐人員約一萬三千人。

據新華社報導，白皮書共分七部分，說明新疆的恐怖主義、極端主義由來以及打擊情況。據不完全統計，自一九九○年至二○一六年底，「三股勢力」（暴力恐怖勢力、民族分裂勢力、宗教極端勢力）在新疆等地共製造數千起暴力恐怖案件，造成大量無辜群眾被害，數百名公安民警殉職，財產損失無法估算。

白皮書指出，自二○一四年以來，新疆破獲一千五百八十八個暴恐團夥，拘捕一萬二千九百五十五個暴恐分子，並繳獲二千零五十二枚爆炸裝置，查處四千八百五十八宗非法宗教活動，涉及三萬零六百四十五人，收繳非法宗教宣傳品卅四萬五千二百廿九件。

這份近一萬五千字的白皮書還用大篇幅解釋被俗稱「再教育營」的「教培中心」，並首度披露被送進「教培中心」的三種人員。

白皮書稱，中國大陸致力於消除恐怖主義蔓延，預防和打擊恐怖主義，並依法設立「職業技能教育培訓中心」，「最大限度保障公民的基本人權，免遭恐怖主義和極端主義侵害」。

根據白皮書描述，目前進入「教培中心」的學員有三方面人員：一是被教唆、脅迫、引誘參與恐怖活動、極端主義活動，或者參與恐怖活動、極端主義活動情節輕微，尚不構成犯罪的人員。二是被教唆、脅迫、引誘參與恐怖活動、極端主義活動，或者參與恐怖活動、極端主義活動，有現實危險性，尚未造成實際危害後果，主觀惡性不深，能夠認罪悔過，依法可以免除刑罰，自願接受培訓的人員。三是因暴力恐怖、極端主義犯罪被定罪處刑，刑滿釋放前經評估仍有社會危險性，在刑滿釋放後進行安置教育的人員。

此外，配合白皮書發布，大陸央視也製播了「新疆的反恐、去極端化鬥爭」專題片，於昨晚播出。