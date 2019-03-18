新華社：民進黨苟延殘喘 結局是西風瘦馬、日暮途窮

2019-03-18 21:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



蔡英文總統。 聯合報系資料照 分享 facebook 蔡英文總統近日召開會議，提出「因應及反制一國兩制台灣方案指導綱領」。中共官媒新華社3月18日晚間發出時評稱，探索「一國兩制」台灣方案戳中民進黨當局的痛腳。民進黨政府靠汙名化「一國兩制」求得政治上的苟延殘喘，其結局終將是西風瘦馬，日暮途窮。

新華社時評稱，大陸方面明確提出，「一國兩制」在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況，會充分吸收兩岸各界意見和建議，會充分照顧到台灣同胞利益和感情。「兩岸同胞是一家人，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，當然也應該由家裡人商量著辦。和平統一，是平等協商、共議統一。」話說得再清楚明白不過，何來「單方面破壞現狀」？哪有「強迫台灣接受」？

「和平統一、一國兩制」既充分考慮台灣現實情況，又有利於統一後台灣長治久安。大陸方面鄭重承諾，在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，和平統一後，台灣同胞的社會制度和生活方式等將得到充分尊重，台灣同胞的私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障。唯有達成國家和平統一願景，才能讓子孫後代突破發展困境、免遭炮火硝煙，在祥和、安定、繁榮、尊嚴的共同家園生活成長。

「一國兩制」已經由香港、澳門回歸祖國的成功實踐加以證明。香港回歸後發展速度在全球發達經濟體中一直位居前列，其經濟地位和優勢產業在全球的影響力得到進一步提升。澳門回歸之後，社會安定，博彩業繼續開放，旅遊業及相關的餐飲、酒店、會展業迅速發展，經濟活力更旺，居民生活水平穩步提升，社會福利體系不斷完善，愈加充滿生機活力。而粵港澳大灣區的規劃與建設，更為港澳融入國家發展大局，實現與大陸內地互利共贏，提供了廣闊發展空間和難得的歷史機遇。「一國兩制」在港澳的成功實踐，為探索「兩制」台灣方案提供了有益借鑒和正面示範。說「一國兩制」是「挑戰」、是「威脅」，事實依據何在？

時評稱，自去年民進黨在台灣「九合一」選舉中慘敗之後，蔡英文攻擊大陸、升高對抗的動作相當「搶眼」，其真實意圖無非是借製造「仇恨意識」「危機意識」騙取選票。為滿足個人和政黨的權力欲望，不惜犧牲台灣民眾利益福祉，這種了無新意的政治權謀已被台灣社會一眼洞穿。蔡英文和民進黨當局選擇與時代潮流對抗、與主流民意對立，如此逆大勢、棄正道、悖民心，靠污名化「一國兩制」求得政治上的苟延殘喘，其結局終將是西風瘦馬，日暮途窮。

時評最後稱，台灣前途在國家統一，台灣同胞福祉繫於民族復興。任何逆潮流而動的「台獨」分裂行徑都阻擋不了兩岸關係和平發展與祖國和平統一進程。偏執、狹隘、自私的弄權者不僅走不遠，而且註定日子過不好，時代與民意會給予其有力的教訓。