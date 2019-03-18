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中俄「冰上絲路」黑龍江大橋 中方口岸開工

2019-03-18 15:28世界日報 中國新聞組／北京18日電

中俄大橋中方口岸開工，料明春通車。 中新網
中俄大橋中方口岸開工，料明春通車。 中新網
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黑河—黑龍江大橋公路口岸工程於16日舉行開工儀式，標誌著黑龍江大橋的橋頭區開發進入新階段，對於促進黑龍江對外開放升級、推動中國「一帶一路」建設有積極意義。中新網報導，該項目建設工作計畫於2019年10月完工。

據報導，中國黑河與俄羅斯布拉戈維申斯克隔黑龍江相望，正在建設中的黑龍江大橋是橫跨中俄界江黑龍江的首座現代化公路大橋，全稱為「黑河-布拉戈維申斯克黑龍江(阿穆爾河)大橋」，建成通車後將成為中俄互通的重要跨境基礎設施。

黑河市與布拉戈維申斯克市被稱為「兩國一城」，兩者也是中俄邊境唯一距離最近、規模最大、規格最高、功能最全的對應城市，最近一處只有700公尺，彼此之間始終缺少一座「橋梁」。由於黑龍江省只與俄國一水之隔，在「冰上絲綢之路」的建設上擁有地緣優勢，黑龍江大橋的作用更是指日可待。

16日開工建設的黑河—黑龍江大橋口岸聯檢設施項目位於黑龍江大橋引橋1.1公里處，是黑龍江公路大橋的配套附屬設施。

開工儀式上，在施工機械的汽笛轟鳴聲中，現場嘉賓共同為該工程奠基培土。作為中國一類公路口岸，黑河—黑龍江大橋口岸的聯檢區域由旅檢區和貨檢區兩部分組成，包括出入境旅檢樓、入境貨檢樓、出境貨檢樓及配套附屬設施。

黑河市委副書記、市長馬里在開工儀式致辭中說，黑河—黑龍江大橋口岸聯檢區建成和口岸開放後，將大幅提高人員貨物通關能力，為發展構建對俄開放合作高地奠定堅實基礎，有助於發揮黑河在「一帶一路」中蒙俄經濟走廊建設中的重要作用，打造黑龍江省向北開發開放的重要經濟增長極。

報導指出，黑河—黑龍江大橋口岸聯檢區建設項目計畫總投資2.97億人民幣，總占地面積26.39萬平方米，建築面積4萬3579.11平方米，設計全年過客能力285萬人次、過貨能力620萬噸。目前，該項目建設工作全面啟動，計畫於2019年10月完工。

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