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美國之音：大陸反衛星技術強 瞄準美軍軟肋

2019-03-18 15:39世界日報 中國新聞組／北京18日電

中國瞄準美軍軟肋 加緊發展反衛星技術 中國新聞社
中國瞄準美軍軟肋 加緊發展反衛星技術 中國新聞社
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美國之音報導，美國「國家利益」3月17日的一篇文章說，地球軌道上大約總共有1957顆衛星，其中849顆為美國所有，但是，在這800多顆衛星中，只有去年發射的一顆衛星可以抗干擾。文章說，自從2007年以來，中國一直瞄準美軍這一最大的弱點之一，加緊發展反衛星作戰能力。

文章指出，中國對太空垃圾進行監控和主動處理的「空間碎片行動計畫」可能會被用於軍事目的。

美憂 「遨龍一號」具軍事目的

據報導，2016年發射的「遨龍一號」裝載了一台機械臂，能準確地抓住在太空中超高速飛行的碎片。這一技術被認為有可能抓走別國衛星。

文章援引美國國防情報局（DIA） 發布的一份報告說，中國正在進行越來越先進的太空探索，測試可以被用作太空戰的技術。報告說，中國的目標是在一旦爆發衝突的情況下「限制或阻撓敵方動用太空資源」。

由於美軍高度依賴衛星系統，一旦衛星被擊落或是遭到干擾，將造成地面通訊中斷、導彈無法鎖定攻擊目標等嚴重後果。

中國2007年曾摧毀在軌衛星

報導說，中國在2007年就曾發射了一枚能反衛星導彈，摧毀了一顆在軌的已經報廢的氣象衛星。

為了應對中國和俄羅斯在太空領域對美國的挑戰，美國總統川普簽署命令，組建太空軍。這將是美國空軍1947年脫離美國陸軍航空隊以來的第一個新軍種。川普在這項指令中說，太空部隊將「遏止侵略，保護我們（在太空）的利益」。

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