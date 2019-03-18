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路透：教宗和習近平仍有可能會見

2019-03-18 11:50聯合報 記者羅印冲╱即時報導

路透17日報導指，梵諦岡高層消息人士表示，教宗方濟各願意在中國國家主席習近平本周出訪義大利期間與習近平會面，此前也曾有中間人就此跟梵諦岡接觸，但中方尚未正式提出請求。

美國之音引述路透報導說，按照慣例，在外國元首訪問義大利的時候，通常也會拜會教宗。梵諦岡一位消息人士對路透說，教宗方濟各和習近平的會面，仍有可能在最後一分鐘加入日程。

習近平計畫在21至24日訪問義大利。梵諦岡官網顯示，教宗除了在24日中午將主持例行祈禱外，21日到23日都沒有公開行程。

報導稱，若有這種會晤，就將是一位中華人民共和國領導人第一次會見一位天主教教宗，也是習近平與一位跟中國沒有正式外交關係的國家元首會晤。

報導並稱，在習近平是否會見教宗的議論聲中，梵諦岡一位高官說，中國政府不應害怕羅馬教廷的不信任或敵意。

教廷去年9月與中國簽署了主教任命臨時協議，這被認為是中梵關係的重大進展，但也引起很大爭議。

北京在1951年與梵諦岡斷交，將數百名外國神父和主教驅逐出境。中共當局一直擔心中國的獨立教會能威脅其政權。

中國有大約1200萬天主教教徒，教徒分屬於中國官方監管的天主教愛國會以及拒絕接受中共當局指令的地下教會。如今，雙方都承認羅馬教廷。

本周二即將在中國出版的一本書，名叫《教會在中國—尚未書寫的未來》，梵諦岡第二號人物—國務卿帕羅林在這部書的序言中寫道：教廷不會對任何國家抱有不信任和敵意，天主教會在中國的工作，是和對中國人民及其合法政府的尊重和信任分不開的，雙方可以解開以前難解難分的糾結。

路透報導說，這可以被視為梵諦岡減緩北京擔心的又一努力。

路透指出，教宗和習近平仍有可能會見。路透
路透指出，教宗和習近平仍有可能會見。路透
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