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凌友詩受訪再開砲：蔡政府處罰我 是想殺一儆百

2019-03-18 10:28聯合報 記者羅印冲╱即時報導

台籍中國政協委員凌友詩遭蔡政府開罰，她在接受大陸官媒環球網訪問時再開砲回擊，宣稱蔡政府這麼做對她的實際影響並不是那麼大，其真正目的是殺一儆百，防止再有台灣人到大陸發展。

被問到蔡政府祭出罰款及撤銷戶籍，是否在預料中，凌友詩回應稱，在她的預料之中，當她去年年初接受全國政協委員的推薦時就已有心理準備。

她還說，改天她回台灣的時候，因為在台灣的司法管轄區，就算她覺得再怎麼不合理，也得交這個罰款，不過她一定保留申訴的權利。

陸媒問她，取消戶籍對她有何影響，她表示，取消戶籍對她影響並不是那麼大。因為她擁有香港特區永久居留權，有特區護照，好多國家和地區都免簽。她說，如果被取消戶籍，她只是需要用香港居民身份進入台灣，並不是進不去。

她認為，蔡政府很清楚取消戶籍對她影響不大，只是表明一種懲罰態度，同時也是對住在台灣當地的人的殺雞儆猴。這些人沒有其他地區護照或居留權，一旦被罰款或取消戶籍會很麻煩。

至於演講的高亢語調引發爭議，凌友詩說，她的聲調本來就比較高、語速比較慢，所以並不是刻意造作。有些人感覺我聲調比較高，一來是當時現場的氛圍，二是因為她稿子的內容。

提到香港，她表示，香港對她人生是非常重要的轉折點，讓她跳出了台灣的狹小格局，開始對1949年以後大陸取得的成就虛心補課。她完全拋開以前台灣對她進行的反共教育，虛心認識中華民族百年風雨路是怎麼走過來的。

台籍中國政協委員凌友詩。環球網
台籍中國政協委員凌友詩。環球網
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香港凌友詩護照
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