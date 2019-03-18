中金：減稅對上市公司盈利影響3%至9%

2019-03-18 10:11 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



大陸預計今年將減稅降費近人民幣2兆元，中金公司報告預估，減稅對上市公司盈利影響約在3%至9%，受益的領域主要來自上游和製造業及大眾消費品。減稅降費將提升公司獲利能力、減輕消費負擔，降低交易成本，中長期提升經濟活力與效率。

報告指出，增值稅方面，最高檔增值稅稅率從16%下調至13%，下調3個百分點，達到市場預期的2至3個百分點的上端；10%檔增值稅稅率下調1個百分點至9%，6%檔增值稅稅率維持不變。

中金宏觀組估算，增值稅率下調或將為市場主體減稅約人民幣8,000億元。繼續執行階段性降低失業和工傷保險費率政策、降低用電成本、交通費、提高小規模納稅人增值稅起徵點、減免特定企業定額稅費等。今年4月1日起有望下調增值稅率，5月1日起調降社保費率。

大規模的減稅降費舉措既能在短期提振企業盈利、促進消費活力、穩定增長，又能在中長期提升中國企業的競爭力，促進經濟結構調整。從投資角度，減稅降費將系統性提高大陸公司的盈利能力，大陸公司的利潤率、ROE水平與美國等發達市場的差距將在中長期明顯收窄。盈利能力的持續改善有望帶來大陸公司估值的重估，特別是明顯受益於減稅降費的族群。

中金分析，減稅降費直接受益的領域主要來自上游和製造業行業，如煤炭、汽車等。大眾消費類股，如食品飲料、醫療保健、家電、零售、餐飲旅遊等一方面受益於減稅降費對行業的直接貢獻，另一方面也受益於企業盈利改善、居民可支配收入提升。