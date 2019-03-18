港鐵列車相撞 荃灣線中環往返金鐘暫停

2019-03-18 10:09 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



今日凌晨近3時，香港警方接報荃灣線中環站月台有列車冒煙，警員到場後發現兩列車碰撞。消防人員表示，兩列車沒載客，兩名車長沒有被困，其中一名車長右腳受傷送院。

香港明報報導，港鐵車務總監劉天成就事故致歉，稱列車碰撞與荃灣線進行新列車信號系統測試有關，詳情仍在深入調查。

港鐵表示，由於中環站發生列車事故，荃灣線列車服務受阻，中環站往返金鐘站暫停服務，呼籲往來金鐘站至中環站的市民使用港島線；荃灣線金鐘站往返荃灣站維持每3.5分鐘一班。

港鐵呼籲，荃灣線往中環站的市民，可於金鐘站轉乘港島線往中環站；欲搭乘荃灣線的乘客，可於中環站搭乘港島線往金鐘站轉乘荃灣線。

報導指出，現場所見，港鐵金鐘站並未有很多乘客，荃灣線月台閘門前有職員指示。由尖沙嘴過海至金鐘行車暢順，需時約3分鐘。

港鐵車務營運總管鄭群興接受訪問時表示，兩列車非迎頭相撞，是在路軌的「鉸剪口」位置碰撞。被問到有否信心荃灣線明日恢復服務，鄭群興稱現正調查事故，下午會交代最新消息。

香港運輸及房屋局長陳帆表示，要求港鐵徹底調查事故原因，並已聯絡港鐵主席馬時亨，提出召開緊急董事局會議的要求。