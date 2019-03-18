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台盟市委、市台聯 宣揚兩會精神

2019-03-18 01:57聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

大陸台盟北京市委 、北京市台聯前天舉辦全國「兩會」精神報告會。 圖／本報北京傳真
大陸台盟北京市委 、北京市台聯前天舉辦全國「兩會」精神報告會。 圖／本報北京傳真
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大陸全國「兩會」剛結束，大陸台盟北京市委、北京市台聯16日在北京民主黨派人民團體大樓共同舉辦「2019年全國兩會精神報告會」。會議結論強調 ，將全面貫徹落實中共總書記習近平在「告台灣同胞書」發表40周年紀念會上的重要講話精神，深化兩岸融合發展，持續擴大兩岸經濟文化交流合作，共創共享全體中國人的美好未來。

會議由北京市台聯黨組書記王蘭棟主持。市台聯理事、台盟盟員、在京台胞以及台盟市委、市台聯機關幹部等160餘人與會。

大陸全國台聯副會長陳雲英日前在會中報告參與兩會心得。 圖／本報北京傳真
大陸全國台聯副會長陳雲英日前在會中報告參與兩會心得。 圖／本報北京傳真
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大陸全國人大代表、全國台聯副會長、台灣同學會會長陳雲英和全國政協委員、全國台聯副會長、北京市台聯副會長鄭平，分別介紹參加這次大陸全國兩會的主要情況，以資料和圖片展示參加會議的見聞、收穫和體會，特別是對涉台政策及下步對台工作重點，提出個人解讀與展望。

大陸全國人大常委、北京市政協副主席、台盟北京市委主委陳軍，北京市台聯會長高峰等人出席。會議強調，剛閉幕的全國「兩會」，在全面建成小康社會進入關鍵之年召開。會議廣泛凝聚共識，取得成果。希望與會者為鞏固和深化兩岸關係和平發展，為全面建成小康社會貢獻力量。

與會人員也表示，要深化兩岸融合發展，持續推動兩岸經濟文化交流合作，為兩岸關係和平發展做更多實事。

北京台聯經濟
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