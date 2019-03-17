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中國外資新法 專家指不足以消除美方疑慮

2019-03-17 11:07聯合報 記者羅印冲╱即時報導

中共國務院總理李克強。新華社
中共國務院總理李克強。新華社
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中國人大日前通過新的外國投資法後，美國商界表示謹慎歡迎。美媒報導分析，在美中為緩解貿易爭端進行緊張關鍵的談判之際，這部擱置多年的法案得以快速通過，但批評者認為，該法尚不足以消除美方的疑慮。

據美國之音中文網報導，外國投資法在中國人大會議上儀式性地經過表決通過。該法將於2020年1月1日起生效。

代表美國商業團體對該法案的通過表示歡迎。在美聯社的一篇報導中，美中貿易全國委員會副主席歐玉琳（Erin Ennis）稱中國通過該法是「樹立信心的舉措之一」。

美中雙方正在為達成一個貿易協議緊張談判。儘管中國提出願意通過大量購買美國產品減小兩國間的貿易不平衡。但美方強調的結構性改革和協議實施等仍是達成協議的主要障礙。

報導指，中國正面臨經濟增長急劇減速，貿易爭端給當局帶來更大壓力。中國政府在這個時候迅速通過外國投資法，並在最後一刻加入美方關切的一些具體問題相關的條款，顯然是希望此舉有助於雙方達成協議，消除針對中國輸美產品的關稅。

報導引述美中貿易談判涉及的華盛頓智庫加圖研究所貿易政策研究中心副主任西蒙·萊斯特（Simon Lester）說，中國通過外國投資立法是一種讓步姿態。他說：「中國可以顯示其嚴肅看待並有意解決美方要求的一個方式就是通過這個新法，改進現有法規，嘗試以一些讓步滿足美方要求。」

不過，儘管萊斯特將中國對外國投資立法視作一個好的跡象，但認為並不足以解決問題。他說：「它算是走出的第一步。還要看怎樣實施。我認為許多條款是模糊的，而且也不知道如何執行。」

在華盛頓從事美中關係諮詢分析的奧斯汀·羅威（Austin Lowe）在法律網站Lawfare上發表文章，批評中國通過快速立法應付美方關切的做法是失敗之舉。

許多分析指出該法存在條文模糊的問題。羅威認為這些模糊的條款會對美國長期國家安全造成影響。

該法中有針對外國禁止和限制中國投資進行對等報復的條款。羅威說，這會讓人擔心，中國會以海外投資遇阻對外國公司進行報復，即便其報復並非基於合理的安全方面的擔憂。

美中關係
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