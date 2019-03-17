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「一帶一路」成導火線 中美安理會掀罵戰

2019-03-17 10:21聯合報 記者羅印冲╱即時報導

中方代表吳海濤反擊，指美方代表科恩的言論歪曲事實及充滿偏見。新華社
中方代表吳海濤反擊，指美方代表科恩的言論歪曲事實及充滿偏見。新華社
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港媒披露，美國和中國上周五在聯合國安理會一個有關阿富汗問題的會議上，就中國所提出的一兆美元「一帶一路」基建倡議爆發罵戰。美國代表指這項極具野心的基建投資充滿弊端，已知的問題包括貪汙、巨額債務、破壞環境及欠缺透明度。中方代表反擊，指美方歪曲事實及對中國有偏見。

據香港星島日報報導，安理會召開這次會議，本來是要討論把聯合國在阿富汗的維持和平任務延長一年的議案，但最終因為中美發生齟齬，使有關和平任務只臨時延長半年。

引致中美爆發罵戰是由於中國希望在今年的議案內，加入「一帶一路」的字眼，但美國提出反對。美國副大使科恩發言時，批評中國企圖將安理會議案做人質，把本身的政治項目放在阿富汗人民的利益之上。

科恩形容中國提出的「一帶一路」大計與阿富汗沒有多大關係，而這項計畫已出現許多弊端，已知的問題包括貪汙、巨額債務、破壞環境及欠缺透明度等。

中國副大使吳海濤作出反擊，指科恩的言論歪曲事實及充滿偏見。他說：「這是一項推動經濟合作、達致共同發展和繁榮的倡議，與地緣政治無關。」

吳海濤表示，自從中國6年前提出「一帶一路」倡議以來，至今已有123個國家和地區、以及29個國際機構和組織與中國簽署合作協議，開展發展項目。

他強調，「一帶一路」倡議有利阿富汗重建及發展經濟。在這項架構下，中國和阿富汗將繼續在不同領域加強合作，推動該國的經濟和社會發展，讓阿富汗融入地區性發展當中。

草擬議案的德國駐聯合國大使厄斯根對中、美在會議上爭執，表示遺憾。他說，雙方爭論的問題，根本與聯合國在阿富汗執行的維持和平任務毫無關係，但卻使安理會無法通過具體的議案。

結果，各國只同意把聯合國在阿富汗任務延續至今年9月17日，並強調阿富汗的政治進程要邁向和平解決衝突及達致一套全面的政治方案。15個成員國都對此未盡滿意。

厄斯根表示，希望在各成員國在未來6個月內消除分歧，再通過一項能充分反映阿富汗和平進程及關於未來舉行選舉的議案。

阿富汗一帶一路聯合國
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