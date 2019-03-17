習近平即將訪歐 美媒：歐洲對中國憂慮加深

2019-03-17 09:56 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中國國家主席習近平。 路透 分享 facebook 在中國國家主席習近平下周即將訪問義大利和法國之際，美國之音引述媒體報導，歐洲對習近平和中國的憂慮加深。

美國CNBC電視台報導指，經過幾個月的研究之後，歐盟委員會3月12日發布「歐中戰略展望」，其中包含迄今為止歐盟文件中對中國最為清晰和嚴厲的措辭；在多年對北京採取友善溫和的做法之後，該文件將中國稱作「追求技術領先的經濟競爭者，鼓吹其他治理模式的體制敵手」。

報導並稱，下周四，也就是在習近平抵達羅馬之前的一天，其28個成員國領導人參加在布魯塞爾舉行歐盟理事會討論中國，在此之際這一文件展示了歐盟的一種思想轉變。

報導說，眼下在基礎設施和技術問題上的一個引人注目的話題是5G通訊網路建設。

歐盟委員會發布的「歐中戰略展望」說，5G網路將為我們的社會和經濟提供未來的支柱，把成百億的物體和系統連接起來，其中包括關鍵行業的敏感訊息和通訊技術系統。

而為了確保關鍵性的數位基礎設施不會發生潛在的嚴重安全問題，歐盟對5G網路需要有一個共同的對策。

報導也提到中國電訊設備大廠華為，報導說，美國認為華為設備在5G網路中會造成通訊安全風險，英國等歐洲國家則認為這種風險是可控的。

然而美國已表示，假如歐洲國家允許其5G通訊網路使用華為設備，美國將減少乃至停止與它們的情報分享。