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中共培養的維吾爾族高官 落馬被「雙開」

2019-03-16 21:26聯合報 記者陳言喬╱即時報導

中共中央紀委國家監委網站16日發佈消息稱，國家發展和改革委員會原黨組成員、副主任，國家能源局原黨組書記、局長努爾．白克力嚴重違紀違法被開除黨籍和公職（雙開）。

今年58歲的白克力曾任新疆維吾爾自治區政府主席，多年來一直是中共刻意栽培的維吾爾族高級幹部，但他最終涉貪去年9月被中央紀委宣布查辦。今天中紀委進一步發布消息稱，白克力貪婪腐化，大搞家族式腐敗，直接或通過其親屬非法收受他人巨額財物，道德敗壞，搞權色交易。　　

新華社報導，經查，努爾．白克力對抗組織審查，在組織談話時不如實說明問題；貪婪腐化，大搞家族式腐敗，利用職務上的便利或職權、地位形成的便利條件，為他人在職務提拔、工作調動、企業經營、礦產資源開發等方面提供幫助，直接或通過其親屬非法收受他人巨額財物；違反中央八項規定精神，長期要求他人無償為其家人提供高級轎車、專用司機等服務，頂風違紀，多次違規接受高檔宴請，收受巨額禮品、禮金；生活奢靡，貪圖享樂，道德敗壞，搞權色交易。　　

通報稱，努爾．白克力理想信念喪失，嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、生活紀律，構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，毫無顧忌、不知敬畏，性質極其惡劣，後果特別嚴重，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予努爾．白克力開除黨籍處分；國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。　　

白克力曾任烏魯木齊市市長、新疆維吾爾自治區政府主席、國家發展和改革委員會副主任（正部長級）、國家能源局局長。

涉貪被開除黨職、公職的維吾爾族高官努爾．白克力。（中新社資料照）
涉貪被開除黨職、公職的維吾爾族高官努爾．白克力。（中新社資料照）
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