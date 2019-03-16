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人大閉幕記者會 李克強談經濟：準備過「緊日子」

2019-03-16 16:33世界日報 記者戴瑞芬李春林庭瑤／北京16日電

中國國務院總理李克強15日在全國人大會議閉幕後記者會回答中外記者的提問。(美聯社...
中國國務院總理李克強15日在全國人大會議閉幕後記者會回答中外記者的提問。(美聯社)
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中國經濟今年進一步下滑，宏觀調控再升級，國務院總理李克強昨天表示，不會讓經濟運行滑出合理的區間。他並宣布擴大減稅降費，「4月減增值稅，5月降社保費率」；同時，「今年小微企業融資成本會再降低一個百分點」，釋出降準信號。

全國人大13屆二次會議15日閉幕，李克強在人民大會堂舉行中外記者會，從上午10時30分一直進行到下午1時5分才結束，創下他2013年3月上任後，出席人大記者會的最長紀錄。

李克強一開始就單刀直入回應提問，將近3個小時連續回答17個問題，記者會結束還被追問了一個問題。所有提問幾乎聚焦經濟，多達12個，包括減稅降費、經濟增長、降準、中美貿易、擴大開放、就業等。

李克強一開始就談經濟，他說，中國經濟確實遇到了新的下行壓力，中國適度調低增速預期目標，用的是區間調控的方式，也表明不會讓經濟運行滑出合理的區間，向市場發出的穩定的信號。

他強調絕不搞「大水漫灌」，因為搞量化寬鬆，超發貨幣、大規模提高赤字率，是「蘿蔔快了不洗泥」，一時可能有效，但會帶來後遺症，所以不可取。要堅持通過激發市場活力，來頂住下行壓力。

李克強強調，留有政策空間，運用像存款準備金率、利率等數量型或價格型工具，不是放鬆銀根，而是讓實體經濟更有效地得到支援。

李克強說，中國目前面臨民營經濟、小微企業融資難、融資貴的問題。去年四次降準引導資金流向民營經濟和小微企業。至於今年，李克強表示，要多策並舉、多管齊下，讓小微企業融資成本在去年的基礎上「再降低一個百分點」，釋出再降準的信號。

在今年政府工作報告，李克強表示要擴大減稅近人民幣2兆元。他在記者會則進一步宣布，「4月1日就要減增值稅，5月1日就要降社保費率」，全面推開減稅降費紅利。

李克強表示，今年下決心要進行更大規模的減稅降費。把增值稅和社保繳費率降下來，是應對當前經濟下行壓力的一個十分重要的關鍵性舉措。「減稅降費，和簡政、公平監管，是中國應對經濟下行壓力、激發市場活力的兩個重要的關鍵舉措，目的是要讓中國經濟行穩致遠。」

至於「外商投資法」，李克強除對港澳台資作出上述宣示，並承諾中國國務院在制定有關法規或政策性文件時，「會認真聽取港澳台同胞的意見」；他並表示，此法中的負面清單「以後還要逐步做減法」，也就是「非禁准入的範圍會越來越大」。

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