央視打假…土雞蛋搞「色」誘 辣條施「劑」倆

2019-03-16 14:48 世界日報 中國新聞組／北京16日電



土雞蛋其實是普通的農場養雞。央視畫面截圖 分享 facebook 央視3‧15晚會報導，不肖業者用普通的籠養雞蛋假冒高價土雞蛋，甚至誘人的蛋黃是透過色素「化妝」來的。而多家辣條製造商也被爆出使用添加劑，生產環境也骯髒，包括「蝦扯蛋」辣條也入列，目前京東、淘寶已搜索不到該產品。

央視報導，土雞蛋比一般雞蛋價格高，因為土雞不是籠養，而是自然散養；餵的不是合成飼料，而是五穀雜糧。土雞蛋的「蛋黃顏色更紅」，也是抬高價值的證據。

不過，蛋黃究竟是如何變紅？報導引述養殖場負責人稱，是用「色素將其變紅」。而讓蛋黃變紅的色素，是一種叫作「斑蝥黃（角黃素）」的飼料添加劑。

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養殖場負責人稱，土雞蛋沒有法規，因為沒有國家標準，也沒有固定的權威解釋說土雞蛋是什麼樣，「都是老百姓自己說的，就像家鄉話講，在東北叫笨雞蛋，南方叫草雞蛋，廣東叫走地雞蛋」。

報導指出，一家號稱在橡子樹下散養雞的廠商，現場沒看到橡子樹、更別提散養雞，該公司出產的雞蛋、全部都是「籠養雞蛋」。

此外，深受中小學生歡迎零食「辣條」，也被爆出生產環境生堪憂，甚至違規使用添加劑。當地市場監督局已要求停業整頓，京東、淘寶等網商也將產品下架。

據報導，實地考察辣條生產廠發現，滿地粉塵與機器滲出的油汙，水池牆壁汙漬斑斑。職員透露，包裝雖印着蝦和蛋，其實「蝦扯蛋」辣條無蝦和蛋，只是麵粉加上各種調味添加劑。

另一家「黃金口味棒」辣條包裝車間亦雜亂，電子秤、骯髒的抹布和辣條堆在一起。工人們沒使用口罩和手套，直接用手將辣條裝進包裝袋。

針對「辣條」生產經營問題，市場監管總局已要求嚴查，責令停產停業，全面下架並封存涉事企業產品，依法追究刑事責任。