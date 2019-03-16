陸副外長稱 新疆再教育營就是寄宿學校、是快樂的校園

2019-03-16 13:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



針對飽受外界質疑與抨擊的新疆「再教育營」問題，大陸外交部副部長樂玉成15日在聯合國人權理事會的會議上聲稱，新疆職業技能教育培訓中心（教培中心）實際上就是去極端化的寄宿學校，學員可以定期回家，有事隨時可以請假，親屬可以來訪，是「快樂的校園」。

美國國務卿龐培歐美東時間13日在年度人權報告記者會上，點名大陸在新疆成立再教育營，拘押超過百萬維吾爾族。新疆再教育營也已引發國際社會與不少穆斯林國家的批評。

不過，據中新社發自瑞士日內瓦的報導，率團參加聯合國人權理事會15日會議的樂玉成在會上表示，上世紀90年代以來，境內外「三股勢力」在新疆策劃實施數千起暴力恐怖事件，嚴重破壞新疆穩定，肆意踐踏基本人權，而暴恐活動與宗教極端思想密切相關。

樂玉成指出，前些年宗教極端思想在新疆泛濫，是恐怖主義難以斬草除根的原因。

樂玉成說，他上個月專程赴新疆參訪教培中心，與教師、學員和學員家屬當面交流，期間聽到學員們現身說法，講他們以前否定和排斥一切世俗文化。

例如，認為「非穆斯林」製造的物品「不清真」拒絕用，政府修的路也「不清真」拒絕走，還經常被誘逼觀看、傳播鼓吹「聖戰」、「殺異教徒」的視頻。

他強調，針對這種情況，新疆維吾爾自治區政府依法採取系列措施，其中之一就是設立教培中心，旨在最大限度「教育」、「挽救」那些受極端思想感染、有輕微違法犯罪行為的人員。

樂玉成表示，教培中心和寄宿學校沒有什麼區別，實際上就是去極端化的寄宿學校，旨在通過學習法律、普通話和職業技能，實現去極端化目標。

樂玉成說，學員可以定期回家，有事隨時請假。親屬可以來訪，也可以和學員視頻通話。學員達到結業標準後，由學校和政府推薦就業或自主創業等。教培中心免費提供食宿，依法保障學員各項基本權利，滿足學員學習、生活、娛樂等需求。

樂玉成稱，教培中心裡的教室、宿舍、食堂、運動場「窗明几淨」，學員普通話水平和法律意識明顯增強，進行縫紉、美髮、電子商務等實訓的學員動作嫻熟。「學員對未來充滿信心，家屬也感到欣慰」。