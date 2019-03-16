「高層默許」…胡海峰兩會期間晤紅二代

2019-03-16 14:40 世界日報 中國新聞組／北京16日電



胡錦濤子胡海峰。 分享 facebook

據新京報報導，前中共總書記胡錦濤之子、浙江省麗水市委書記胡海峰日前專程拜訪北京兩位革命先輩後人，新京報報導有關訊息。有消息稱，胡海峰仕途傳出調整，也有分析指出，這種情況有點特殊，有可能是中共總書記習近平向團派示好。

這次全國人大和全國政協「兩會」期間，胡海峰動向是海外媒體關注的焦點。此前，外傳他將調升福建省常委、組織部長，但英文南華早報日前報導，北京當局最近改變決定，胡海峰將調升中共西安市委書記。胡海峰出席人大閉幕式時稱「西安，一個偉大的城市」，似默認調任說法。

此外，麗水官媒「麗水發布」還披露，胡海峰在北京拜訪兩位「紅二代」，似乎在天子腳下開拓人脈。若胡海峰成功在40多歲便晉升為副部級別，將來有機會更上層樓，甚至成為中央未來政治明星之一。也有分析表示，此舉可被解讀為習近平安撫胡錦濤支持者之舉。

蘋果日報引述法廣報導，胡海峰也利用在京開兩會之便，拜訪兩位「紅二代」，分別是紅軍挺進師政委劉英之子、中紀委原副書記劉錫榮；開國大將粟裕之子、前北京軍區副司令員粟戎生。

有外媒認為，胡海峰拜訪革命後代並不尋常。按規律，中國官員除開會外，私下活動都非常謹慎，因要避免給外界「私下串聯」、「山頭主義」、「拉幫結派」的印象。胡海峰的舉動「略有誇張」，應是「得到中共高層默許」。

在「高升西安」傳言甚囂塵上，胡海峰罕見接受採訪和拜訪中共元老後人，高調動作確實令外界聯想。有分析認為，胡海峰此次兩會之行並非僅為開會，更重要的是廣開人脈，加強自己在北京的政治聯繫。

香港政治分析家梁國樑和劉斯路也認為情況有些特殊。據中央社報導，梁國樑說，雖然兩名革命先輩後人的級別不是很高，但胡海峰跨區拜訪和獲得跨區報導，情形有點不同，也反映出胡海峰的特殊背景。

劉斯路也說，這次媒體跨區報導胡海峰的活動，情況比較特殊。他認為，胡錦濤被認為與團派有密切關係，而當前團派受壓，因此，胡海峰此時獲得這種特殊對待，有可能是習近平為了向團派示好。