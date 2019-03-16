親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

「高層默許」…胡海峰兩會期間晤紅二代

2019-03-16 14:40世界日報 中國新聞組／北京16日電

胡錦濤子胡海峰。
胡錦濤子胡海峰。
分享

據新京報報導，前中共總書記胡錦濤之子、浙江省麗水市委書記胡海峰日前專程拜訪北京兩位革命先輩後人，新京報報導有關訊息。有消息稱，胡海峰仕途傳出調整，也有分析指出，這種情況有點特殊，有可能是中共總書記習近平向團派示好。

這次全國人大和全國政協「兩會」期間，胡海峰動向是海外媒體關注的焦點。此前，外傳他將調升福建省常委、組織部長，但英文南華早報日前報導，北京當局最近改變決定，胡海峰將調升中共西安市委書記。胡海峰出席人大閉幕式時稱「西安，一個偉大的城市」，似默認調任說法。

此外，麗水官媒「麗水發布」還披露，胡海峰在北京拜訪兩位「紅二代」，似乎在天子腳下開拓人脈。若胡海峰成功在40多歲便晉升為副部級別，將來有機會更上層樓，甚至成為中央未來政治明星之一。也有分析表示，此舉可被解讀為習近平安撫胡錦濤支持者之舉。

蘋果日報引述法廣報導，胡海峰也利用在京開兩會之便，拜訪兩位「紅二代」，分別是紅軍挺進師政委劉英之子、中紀委原副書記劉錫榮；開國大將粟裕之子、前北京軍區副司令員粟戎生。

有外媒認為，胡海峰拜訪革命後代並不尋常。按規律，中國官員除開會外，私下活動都非常謹慎，因要避免給外界「私下串聯」、「山頭主義」、「拉幫結派」的印象。胡海峰的舉動「略有誇張」，應是「得到中共高層默許」。

在「高升西安」傳言甚囂塵上，胡海峰罕見接受採訪和拜訪中共元老後人，高調動作確實令外界聯想。有分析認為，胡海峰此次兩會之行並非僅為開會，更重要的是廣開人脈，加強自己在北京的政治聯繫。

香港政治分析家梁國樑和劉斯路也認為情況有些特殊。據中央社報導，梁國樑說，雖然兩名革命先輩後人的級別不是很高，但胡海峰跨區拜訪和獲得跨區報導，情形有點不同，也反映出胡海峰的特殊背景。

劉斯路也說，這次媒體跨區報導胡海峰的活動，情況比較特殊。他認為，胡錦濤被認為與團派有密切關係，而當前團派受壓，因此，胡海峰此時獲得這種特殊對待，有可能是習近平為了向團派示好。

胡錦濤
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

央視打假…土雞蛋搞「色」誘 辣條施「劑」倆

2019-03-16 14:48

今日香港 明日台灣？張志軍斥抹黑

2019-03-13 23:42

台資=特殊內資 張志軍：不影響台商權益

2019-03-13 23:42

中國黑心商品 回收紙尿褲再製成紙尿褲

2019-03-16 14:35

趙春山：中共對台有進無退　打情理法三策略

2019-03-16 14:27

吸引港澳台人才 大灣區推稅務優惠

2019-03-16 14:27

陸副外長稱 新疆再教育營就是寄宿學校、是快樂的校園　　

2019-03-16 13:41

中國兩會落幕 陸委會：北京充滿憂慮與不確定

2019-03-16 11:13

有別19大 陸委會：今年兩會報告對未來充滿憂慮

2019-03-16 11:11

結束貿易爭端 港媒：川習可能6月見面

2019-03-16 11:10

央視踢爆 不肖業者回收醫療廢棄物做成玩具、蔬菜網袋

2019-03-16 10:30

外資法通過 台港澳特殊待遇漸削弱

2019-03-16 02:45

李克強：台資適用外資法

2019-03-16 02:45

李克強指示 「惠台31條」要紮實到位

2019-03-16 00:59

國安疑慮 NCC封鎖「關注卅一條」網站

2019-03-16 00:47

外資法明年上路 嚴懲侵權 吸引港澳台投資

2019-03-16 00:41

最高人民法院院長周強報告贊成率低 習近平仍致意

2019-03-16 00:37

凌友詩任中國大陸政協委員 內政部開罰50萬元

2019-03-16 00:06

兩會特別報導／李克強擴大減稅降費 釋出降準信號

2019-03-16 00:01

陸委會畫紅線：國人參與陸官方民主協商將觸法

2019-03-15 19:57

港府回嗆美人權報告：不應干預內政

2019-03-15 18:13

「求是」刊習近平文章 推媒體融合做強主流輿論

2019-03-15 17:50

模擬炸島？美軍B-52轟炸機連兩周飛南海

2019-03-15 16:32

「送中條例」的圖謀 從港人在台殺人無法引渡談起

2019-03-15 15:25

百度推出高管退休計畫 總裁張亞勤將於十月退休

2019-03-15 15:15

李克強明確表示 台港澳投資比照適用外商投資法

2019-03-15 13:23

李克強稱 外商投資法實施後 將進一步推新負面清單

2019-03-15 13:00

李克強：願推出更多優惠政策 讓台灣民眾享同等待遇

2019-03-15 12:04

李克強：堅持朝鮮半島無核化 立場從沒改變過

2019-03-15 11:39

李克強：不會讓經濟運行滑出合理的區間

2019-03-15 11:23

大陸通過外商投資法 2020年起實施

2019-03-15 09:42

人大今閉幕 看李克強為經濟指路

2019-03-15 00:37

嚴陳莉蓮吳介民 出任海基會董事

2019-03-14 23:39

李克強記者會 聚焦三議題

2019-03-14 23:39

陸學者：蔡總統兩岸政策已實質調整 兩岸將更尖銳對立

2019-03-14 22:10

陸政協委員稱 只有大陸能實現韓國瑜高雄發大財目標

2019-03-14 19:43

歐盟避稅觀察名單 移除台灣、港澳

2019-03-14 18:21

沙烏地用中共彩虹－4無人機炸毀T－72坦克

2019-03-14 17:44

中共外交部：籲美國停止利用人權干涉中國內政

2019-03-14 17:44
看更多

熱門文章

武漢大學等湖北15所大學 今年免試招收台灣高中畢業生

2019-03-15 16:59

大陸減稅效應來了 賓士、BMW宣布即日起大降價！

2019-03-16 11:50

兩會熱議啥？ 傲人的建築

2019-03-16 05:03

凌友詩任中國大陸政協委員 內政部開罰50萬元

2019-03-16 00:06

李克強：台資適用外資法

2019-03-16 02:45

中國足球水平低…陸兩會部長通道「3大實話」亮了

2019-03-16 11:00

陸委會畫紅線：國人參與陸官方民主協商將觸法

2019-03-15 19:57

李克強指示 「惠台31條」要紮實到位

2019-03-16 00:59

大陸國寶「銅奔馬」雕塑 為何從不拍正面照？

2019-03-16 14:32

央視踢爆 不肖業者回收醫療廢棄物做成玩具、蔬菜網袋

2019-03-16 10:30

恒大健康花23.3億 控股荷蘭一汽車驅動技術公司

2019-03-15 19:03

成都名校「豬食」醜聞 校商疑勾結 買「殭屍肉」省錢

2019-03-15 16:56

美國寄港郵包藏1.8公斤大麻花 15歲男中學被控販運危險藥物

2019-03-15 19:39

模擬炸島？美軍B-52轟炸機連兩周飛南海

2019-03-15 16:32

結束貿易爭端 港媒：川習可能6月見面

2019-03-16 11:10

國安疑慮 NCC封鎖「關注卅一條」網站

2019-03-16 00:47

中國人口分布 廣東山東都破億

2019-03-16 14:33

聯想集團楊元慶：一些網企求獨大 應加強反壟斷

2019-03-15 17:13

外資法通過 台港澳特殊待遇漸削弱

2019-03-16 02:45

中國兩會落幕 陸委會：北京充滿憂慮與不確定

2019-03-16 11:13

戀上「美籍商人」 65歲女為「禮物罰款」被騙百萬

2019-03-15 19:27

有別19大 陸委會：今年兩會報告對未來充滿憂慮

2019-03-16 11:11

智慧的場館 北京冬奧利器

2019-03-16 05:11

北京故宮攜手華為 共建「5G智慧故宮」

2019-03-15 16:01

北京上班族更忙了 工作時間比十年前增加近1小時

2019-03-16 11:11

馬雲、蔡崇信做公益 將賣阿里3,000萬股

2019-03-16 02:50

兩會特別報導／李克強擴大減稅降費 釋出降準信號

2019-03-16 00:01

海外婚攝糾紛多 港準新人冰島航拍竟變合成

2019-03-15 18:10

陸統計局發布：70城房價漲幅 攀20月新高

2019-03-16 02:46

央視315曝光 高價土雞蛋用色素妝出來的

2019-03-16 04:43

一改再改 起草組披露中國政府報告修訂內情

2019-03-15 18:13

中國經濟放緩波及白領 裁員降薪衝擊紛至

2019-03-15 17:49

趙春山：中共對台有進無退　打情理法三策略

2019-03-16 14:27

「求是」刊習近平文章 推媒體融合做強主流輿論

2019-03-15 17:50

陸副外長稱 新疆再教育營就是寄宿學校、是快樂的校園　　

2019-03-16 13:41

港府回嗆美人權報告：不應干預內政

2019-03-15 18:13

百度推動人才年輕化 宣示選拔更多80、90後進入管理層

2019-03-15 15:25

李克強答12個經濟提問 時長155分鐘創紀錄

2019-03-15 16:23

河北小學濺血男揮刀砍傷17童 雙手染有大量血跡

2019-03-15 18:08

中國黑心商品 回收紙尿褲再製成紙尿褲

2019-03-16 14:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top