有別19大 陸委會：今年兩會報告對未來充滿憂慮

2019-03-16 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



大陸兩會15日閉幕，陸委會副主委邱垂正指出，有別於十九大報告的雄心壯志，北京當局在今年兩會的相關報告以及發言，可以說對未來充滿憂慮與不確定性，也再三警示今年中國大陸的發展環境更加複雜嚴峻，風險挑戰也更多，除了受中美貿易爭端的影響，也涉及中國大陸內部發展轉型，以及所遭遇的瓶頸和挑戰。

今年的大陸政府工作報告稱2019年經濟增長目標為6%到6.5%，與上一年的「6.5%左右」數據相較，進一步降低。大陸總理

李克強也承認，中國經濟確實遇到了新的下行壓力，會繼續推進減稅降費、簡政、放寬市場凖入等措施。

邱垂正今天出席政大國關中心舉辦的「習近平時代的中國：變遷與挑戰」國際研討會，他在致詞時表示，北京當局在今年兩會的相關報告以及發言，可以說對未來充滿憂慮與不確定性。

他說，中共當前面對的內外問題，主要是根源於政治體制以及社會改革的不足，集權的結果導致缺乏監督制衡，造成決策容易偏差失誤，無法有效因應內部的系統性風險與結構性矛盾，讓社會健康穩定發展出現很大挑戰與困境；至於彰顯在外的，中共也錯誤的引發區域緊張，相關作為加大國際社會對中共霸權擴張的疑慮。

他指出，中共各界在兩岸之間有不少呼應「習五點」的言論，我方也了解大多是重複歌頌中共既定對台立場，美化宣傳意圖消滅中華民國的一國兩制台灣方案，以及推進終極統一的民主協商，這些違反歷史潮流與台灣人民自由意志的主張，凸顯中共缺乏改善兩岸關係的智慧，也缺乏對台灣社會的認識了解，實在令人遺憾。